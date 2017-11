Historisk spadestik blev et tilløbsstykke

HANSTHOLM: Solen skinnede onsdag symbolsk over Hanstholm og var med til at understrege den begivenhed, der skal sende byen og havnen ind i en ny storhedsperiode: udvidelsen af havnen for 500 millioner kroner.

Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K) og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) foretog sammen det første spadestik i den østlige del af havnen ved Sildevej.

- Det er helt vildt stort. Jeg er så stolt og glad for, at vi er nået hertil, sagde borgmesteren.

Esben Lunde Larsen kom i sin tale ind på, at staten har bevilget 125 mio. kr. over 25 år til løbende oprensning af det sand, der vil strømme ind i havnen.

- Jeg vil tillade mig at rose nogle lokale folk, I har, der har gjort et stort benarbejde for den bevilling, sagde han.

Rigtig mange lokale var kommet for at være med til den historiske dag, deriblandt fisker Jens Rasmussen fra Hanstholm, der havde taget sine tre sønner, William (7), Sebastian (4) og Nicolai (3) med.

- Som indbygger og bruger af havnen er det her en kæmpestor begivenhed. Udvidelsen af havnen vil bringe masser af optimisme og sætte gang i mange ting, mener han.