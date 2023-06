Historisk: Thy Rock og Alive indgår samarbejde

THISTED: Alive Festival og Komiteen for Kulturevent Thy, der udover at lave koncerter også ejer og udlejer en betydelig del af den logistik som Thy Rock benytter, har indgået et samarbejde, der skal være med til at gøre Alive Festival endnu mere bæredygtig.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det, at Alive Festivalens gæster i år og fremover vil indtage drikkevarer af genbrugsglas. Thy Rock står for den praktiske håndtering af genbrugsglassene.

- Vi slipper for at affaldshåndtere de mange glas, ligesom miljøbelastningen begrænses yderligere. De nye glas kan anvendes år efter år. Alle de ting bidrager sammenlagt til at styrke bæredygtigheden på både den korte og lange bane, siger bestyrelsesleder Christian Søndergaard, Alive Festival, i pressemeddelelsen.

Det er Komiteen for Kulturevent Thy, der har investeret i det mobile vaskeanlæg, der nu også kommer Alive Festival til gode.

- Sidste år besluttede vi at investere i et vaskeanlæg til plastglas. Vi kommer ud med personale og det mobile anlæg, og så vasker vi ellers glassene i takt med, at de bliver tømt for kolde drikkevarer, hvorefter glassene sendes i omløb i barerne igen og igen. Jeg tror, at alle festivaler i landet, kigger i den her retning lige nu. Vi kan i alt fald mærke, at der er stor interesse for at anvende vores løsning rundt omkring til store events, siger Torben "Julle" Rasmussen, der er formand for Komiteen for Kulturevent Thy.

Han fortæller, at vaskeopgaven til Alive Festival klares fra det opvaskerum, man etablerede sidste år i Thy Rock bygningen på Dyrskuepladsen.

- Der er så kort afstand mellem området ved Plantagehuset, hvor Alive foregår, og så vores anlæg på Dyrskuepladsen, at vi ikke sender vores mobile vaskeanlæg afsted, fortæller Torben Julle Rasmussen.

Han glæder sig over, at de to lokale kulturaktører på den her måde kan hjælpe hinanden.

- Vi kan kun alle være interesserede i, at vores arrangementer bliver så bæredygtige som muligt, siger Torben Julle Rasmussen.

Han bakkes op af Christian Søndergaard.

- Lad os bruge de gode løsninger, vi har lokalt til glæde for de lokale kræfter og i det her tilfælde være med til at værne om det miljø og den natur, der er så vigtig en del af Thys DNA, siger Christian Søndergaard.

Vaskesystemet skal blandt andet vise sit værd, når Thy Rock afvikles i weekenden 23.-24. juni 2023, hvor der forventes op imod 11.000 gæster. Alive Festivalen finder sted godt en måned senere i weekenden 27.-28.-29. juli 2023 og forventes at blive besøgt af cirka 3.500 gæster.