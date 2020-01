Historisk triumf med bue og pil

THY-MORS:Thy Bueskyttelaug skrev historie, da klubben i lørdags løb med titlen som de første danske mestre nogensinde i Danish Combat Archery.

Det skete i Vordingborg, hvor der for første gang blev kæmpet om DM i en disciplin, der er noget mere actionpræget end traditionel bueskydning.

Danmarksturneringen Danish Combat Archery er et nyt tiltag under Bueskydning Danmark. Hvor bueskydning traditionelt er en individuel stillestående sport med velovervejede skud i langsomt tempo, byder Combat Archery på holdspil, masser af action og instinktiv hurtigskydning. Der er tale om en slags ”paintball” med bue og pil.

Thy Bueskyttelaug har allerede spillet Combat Archery et par år. Med inspiration fra spillet i Thy besluttede Bueskydning Danmark for et år siden at lancere spillet på landsplan. Første sæson på landsplan er med finalen netop afsluttet.

Ved finalen stillede Thy Bueskyttelaug med sin første morsingbo på holdet, da nyindskiftede Hjalmar Backhausen Damsgaard fra Karby var med til at hente pokalen. Holdet bestod desuden af de erfarne spillere Carsten Stosiek, Felix Stosiek, og Simon Strømgaard, alle fra Thy samt den nye spiller Edis Haskovic også fra Thy.

Efter et lidt usikkert spil under de indledende kampe, fangede holdets to nye spillere holddynamikken. Efter overlegent spil i semifinalen, ventede en meget stærk modstander, Aarhus, i finalen.

Tæt finale

Der spilles bedst af tre kampe. Thy vandt første kamp og Aarhus den næste, så sidste kamp blev afgørende. Og det blev holdet fra Thy, som med imponerende overblik og fightervilje vandt den kamp, og dermed blev Thy Bueskyttelaugs hold første Danmarksmestre i Danish Combat Archery.

Holdets nye skarpskytte fra Karby, 13-årige Hjalmar Damsgaard Backhausen fortæller:

- Det var sjovt at være med og jeg har nu endnu mere lyst til at spille Combat Archery. Det var hårdere at deltage i finalen end jeg havde forventet. Men det var fedt og fantastisk at være ny spiller på holdet og så være med til at vinde danmarksmesterskabet.

Combat Archery træner i Thy Bueskyttelaug og hurtigskytte på holdet Carsten Stosiek fortæller:

- Vi var på grund af vores lange erfaring med spillet favoritter under kvalifikationsrunden i 2019, hvor vi stillede med vores erfarne og sammenspillede hold på fire mand. Under finalen måtte vi undvære vores skarpskytte Simon Førby Larsen, som var på tur med efterskolen. Med to nye på holdet, fik vi godt nok en tiltrængt femtemand som indskifter, men holdet var ikke rigtigt sammenspillet inden finalen, så vores forventninger var at have det sjovt. At vi kunne vinde danmarksmesterskabet, vidner om kæmpe potentiale hos vores nye skytter.

Combat Archery foregår ofte i meget stærkt tempo, hvor dommerne kan have svært ved at observere alt der foregår. Holdleder Felix Stosiek, 17 år, fortæller begejstret:

En gentlemansport

- Det var godt at opleve hvor selvdisciplinerede alle hold spillede. Blev en spiller ramt, fik dommerne straks et tegn. Trods action er det en rigtig gentleman sport.

Holdets nye andenløber, Edis Haskovic tilføjer:

- Det hårdeste var næsten den lange køretur hjem fra Vordingborg, hvor jeg kunne mærke trætheden i musklerne. Jeg er helt klar på at være med næste år, for at forsvare den flotte vandrepokal.