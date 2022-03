Nye højder for Nordthy IF: Rykker op i 2. Division for første gang

NØVLING:Det har været en fantastisk sæson for Nordthy IF, og lørdag kom forløsningen endelig for thyboerne. Efter en sikker sejr på 32-20 ude mod Nøvling IF står det fast, at Nordthy IF ikke kan hentes på førstepladsen i 3. Division, og thyboerne derfor skal spille 2. Division næste sæson - For første gang i klubbens historie.

- Det er fantastisk. Som træner er jeg super stolt over det her hold, og det er en fornøjelse at være en del af den her fantastiske klub, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen og fortsætter:

- Vi har været mellem 18 og 25 hver gang til træning, så der er virkelig en god klubånd på holdet.

I 18 kampe er det kun blevet til et nederlag for Nordthy IF i 3. Division.

- Jeg synes, at vi har en god kombination af unge og erfarne spillere på holdet. Som hold er vi også vokset i løbet af sæsonen, hver gang vi har mødt et godt hold, så har drengene virkelig steppet op og leveret, siger Kasper Boesen.

Sikker sejr

Selve kampen, som Nordthy IF spillede lørdag eftermiddag, forløb planmæssigt for thyboerne. Hjemmeholdet fik en føring på 2-0, men herefter tog Nordthy IF over. Det var især defensivt, at Nordthy IF stod godt, og i angrebet var de gode til at spille fløjene frie. Hjemmeholdet forsøgte at dække bredt, men det gjorde, at Nordthy IF’s bagspillere fik plads og kom til scoringer.

- Jeg var lidt nervøs inden, fordi man kunne frygte, at spillerne ville være nervøse eller overtændte, men det var de slet ikke. Alle overholdt aftalerne, og var i kontrol, siger Kasper Boesen.

De to hold gi til pause ved stillingen 10-17.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle bevare koncentrationen og ikke gå ind og tabe hovederne. Sidst vi mødte Nøvling var vi problemer, så det var vigtigt, at de ikke skulle have muligheden for at komme tilbage, Kapser Boesen.

Efter pausen fortsatte Nordthy IF dominansen. Spillerne fra Nøvling IF havde svært ved at spille sig igennem det solide Nordthy IF forsvar. Det var primært, når gæsterne lavede fejl, at Nøvling IF var i stand til at straffe dem.

Stor jubel

Der var aldrig tvivl om resultatet, og da de 60 minutter var gået kunne jublen bryde løs hos Nordthy IF spillerne og de medrejsende fans, som sammen kunne fejre en sejr på 32-20. Med til kampen havde omkring 60 tilskurer taget turen fra Thy.

- Vi har fået sponsoreret en bus, som vi sammen er kørt i hertil i dag, og hvor vi sammen med tilskuerne, kører hjem og fejrer oprykningen. Vores unge drenge fra Nordthy Ultras er med, og de var med til at skabe en god stemning i hallen, siger Kasper Boesen.

Efter kampen kunne spillere og trænere fejre den historieske oprykning med champagne. Kasper Boesen takker i den forbindelse de medrejsende fans for opbakningen.

- Det var vigtigt for os at levere en god indsats, når så mange havde taget den lange tur på en lørdag for at støtte os, siger Kasper Boesen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nøvling IF

Nordthy IF

Resultat: 20-32

Pausestilling: 10-17

Mål:Emil Skadhauge 8, Simon Skadhauge 7, Frederik Holm Madsen 4, Jens Djernes 3, Morten Jensen 3, Rasmus Rokkjær 2, Magnus Møller 2, Mathias Larsen 2 og Claus Dalgaard 1.