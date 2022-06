Vildt politisk drama: Snævrest mulige flertal bag plejeboligplan

THISTED:En stemme blev afgørende, inden borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) kunne konstatere, at der var et flertal på 14 stemmer mod 13 for det ændringsforslag som Venstre og Konservative havde stillet til Thisted Kommunes plejeboligplan 2022 - 2034.

Flertallet blev sikret med en stemme fra Alternatives Joachim Plaetner Kjeldsen, mens både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige med hver et mandat, stemte "nej" til til ændringsforslaget. Begge partier er en del af konstitueringen bag borgmester Niels Jørgen Pedersen. "Nej" var der også fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Med ændringsforslaget er der skabt flertal for at godkende den del af plejeboligplanen, som rækker frem til 2026, men med nogle ændringer i tidsplanen. Således står der i ændringsforslaget, at "nyt alment center i Thisted fremrykkes til start i 2023 (for så vidt angår opstart af planlægningen, red.). Udvidelsen af Fjordglimt (i Sennels, red.) fremrykkes til senest 2025." Her bliver 20 demenspladser.

Herudover godkendte flertallet, at de anlægsbehov, planen beskriver, medtages i forhandlingerne for næste års budget samt at de konsekvenser for driften, der følger af planen fremadrettet også indgår i forhandlingerne om budget 2023.

Debatten viste hurtigt, at Venstre og Konservative kun havde deres egne i alt 13 stemmer bag ændringsforslaget. DF og Nye Borgerlige, hver med en stemme, støttede ikke ændringsforslaget, så Joachim Plaetner Kjeldsen, Alternativet, leverede den 14. og afgørende stemme. Arkivfoto: Peter Mørk

Inden flertallet var i hus, havde kommunalbestyrelsen været gennem en mere end en time lang debat, hvor der flere gange blev rettet kraftig kritik af måden, forhandlingerne om plejeboligplanen var foregået, ligesom der blev fremsat en række andre ændringsforslag.

Ulla Vestergaard (S) kaldte den politiske behandling af planen for et stykke politisk håndværk "vi ikke kan være stolte af" selv om der efter partiets mening havde været rigelig tid til et forhandlingsforløb, hvor flere ønsker og synspunkter var bragt i spil om planen, som det samlet vil koste mere end 600 mio. kroner at realisere og som vil have "effekt fra nu og frem til 2034", bemærkede hun.

- Socialdemokratiet er klædt på til konstruktive forhandlinger. Det er ansvarsløst kun at se fire år frem, sagde Ulla Vestergaard med adresse til ændringsforslaget fra V og K inden hun fremsatte et socialdemokratisk ændringsforslag om at sende plejeboligplanen retur til social- og seniorudvalget med frist til september til at komme med en indstilling.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige spillede også et fælles ændringsforslag på bordet. Det skulle sikre nybyggeri af et nyt ældrecenter i Snedsted i 2025, en tilbygning til Solhjem i Østerild i 2024 samt etablering af demenspladser på Klitrosen i Klitmøller senest i 2024.

Ændringsforslaget faldt bort, da Brian Nielsen, NB, for egen regning fremsatte et ændringsforslag til ændringsforslaget fra V og K, hvor han ønskede sikkerhed for, at Solhjem bevares og at der senest i 2025 sættes gang i nybyggeri i Snedsted.

- Hvis du fremsætter det, falder det første ændringsforslag, sagde borgmesteren.

- Ok, det er nødvendigt, hvis vi skal nå hinanden, sagde Brian Nielsen som med forslaget ønskede tydeliggjort, at der fremover fortsat skulle være ældrecentre i Snedsted og Østerild.

Moren Bo Bertelsen (SF) var på samme linje.

- Hvis dette redder Solhjem og Kastaniegården, hvorfor er det så ikke skrevet ind i ændringsforslaget fra V og K, sagde han og tilføjede senere: Jeg må forstå, at dette er en redning af to plejehjem. Så må vi se, hvordan det passer med pengene.

- Lad os slå en streg for de første fire år, bemærkede Joachim Plaetner Kjeldsen om det tidsrum, Jens Kr. Yde (K) fandt, "rammer bulls eye".

- Og er det politisk opnåeligt, er det, hvad vi sætter i gang. Og så får udvalget en opgave at store dimensioner, sagde han inden 14 stemmer mod 13 godkendte opgaven.