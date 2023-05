Hjertestop har ikke bremset Johs: Fejrer 70 års dag med fantastisk eventyr

MORS:Da Johs Lund Larsen var 65 år, kørte han på motorcykel 22.000 kilometer fra Mors til Cape Town. Sammenlignet med den præstation er en rundtur på 9000 kilometer i Vietnam, ligeledes på motorcykel, måske nok en mindre tur, men en lige så fantastisk oplevelse.

Det fastslår den eventyrlystne morsingbo, som Nordjyske fangede på telefonen, da han for nogle dage siden befandt sig i en kystby et godt stykke syd for Hanoi. Han var på vej videre sydpå, mod Ho Chi Minh City. Herfra går hans fly hjem til Danmark 20. maj, men inden da når han at fejre sin 70 års fødselsdag i den vietnamesiske millionby.

- Jeg finder måske en backpacker at dele en øl med, siger Johs Lund Larsen, der ikke bevidst planlagde at skulle være væk hjemmefra på den runde dag. Det var bare det, der passede bedst med flyforbindelserne.

Oprindeligt havde han drømt om at fejre sin 70 års fødselsdag med en motorcykeltur på Nimbus fra Mors, tværs over Rusland til Vladivostok.

- Nimbussen, med samme fødselsår som jeg selv, var indkøbt og forberedelserne så småt i gang. Som vi alle ved, så havde Putin andre tanker, og turen gennem Rusland blev skrinlagt, fortæller han.

I stedet besluttede han sig for at tage to måneder til Vietnam.

"En motorcyklists paradis", lyder Johs Lund Larsens kommentar til dette billede fra Vietnam. Privatfoto

Hjertet svigtede

At Johs Lund Larsen overhovedet har været i stand til at lægge planer for, hvordan han gerne vil fejre sin 70 års fødselsdag, er ingen selvfølge. For syv år siden, i januar 2016, faldt han nemlig om med hjertestop midt under en badmintonkamp i Thisted. Heldigvis for den dengang 62-årige mand trådte hans medspillere straks til med livreddende førstehjælp, og der blev hentet en hjertestarter. Efter flere stød lykkedes det at få gang i hjertet igen, og Johs Lund Larsen blev kørt med udrykning til hospitalet i Aalborg, hvor han fik indopereret en pacemaker.

Derefter tog han en beslutning: Han ville ikke blive bange og sætte livet på standby. Tværtimod ville han køre den tur til Sydafrika, som han havde drømt om i mange år.

- Jeg blev vel lidt rebelsk. Jeg gad ikke give op, fastslår han.

Kurs mod Cape Town

I 2018, da han fyldte 65 år, solgte han sin halvpart i det trykkeri i Nors, han havde købt sig ind i 15 år tidligere. Nu var muligheden der. Han anskaffede sig en brugt BMW motorcykel og købte ekstra benzindunke, et letvægtstelt, et Trangia-kogesæt og andet nødvendigt grej til den lange tur.

3. august 2018 vinkede han farvel til sin kone og sit hjem i Sundby på Mors og trillede ned ad Sundbyvej i strålende solskin, på vej mod Cape Town. Via færge fra Grækenland til Israel og fra Jordan til Ægypten gik turen ad asfaltveje ned gennem Afrika, helt uden problemer. 20. november nåede han kontinentets sydligste punkt Cape Agulhas.

- Jeg var heldig, at det lykkedes. I dag ville det nok være umuligt at komme gennem Sudan, mener han.

På vej gennem et jungleområde i det nordlige Vietnam. Privatfoto

Det var ikke tilfældigt, at målet for den lange motorcykeltur var Sydafrika. Johs Lund Larsen mødte sin kone Debby, da han som ung blev udstationeret af ØK i Johannesburg. Han tabte sit hjerte til både Afrika og Debby. Hun tog med, da han senere fik job i en grafisk virksomhed under ØK i Indonesien.

Parret boede i Jakarta i fire år, inden de i 1983 vendte tilbage til Sydafrika og slog sig ned tæt på Cape Town. Her startede de eget trykkeri. Det solgte de i 1992 og startede i stedet et firma, der solgte campingvogne og autocampere.

Deres ældste søn valgte at blive i Sydafrika og gøre sin universitetsuddannelse færdig, da parret med deres to yngste børn i 2003 flyttede til Mors.

- Ingen af dem, og heller ikke Debby, talte et ord dansk, fortæller Johs Lund Larsen.

De to yngste af de voksne børn bor nu i København, mens den ældste bor i Australien.

Bidt af motorcykler

Ligesom Afrika har en stor plads i Johs Lund Larsens hjerte, så fylder interessen for motorcykler også meget.

- Allerede i 14-års alderen købte jeg sammen med min bror en gammel Nimbus til markræs. Siden da har der altid været motorcykler i mit liv, fortæller han.

Nu har han en Husqvarna TR650 Strada, og i Cape Town har han en Husqvarna 650 Terra stående. Den bruger han, når han mindst en gang om året besøger Sydafrika for at køre ture med sine venner dernede.

Efter sin solotur fra Mors til Cape Town i 2018 blev han faktisk så bidt af den måde at rejse på, at han planlagde at åbne et firma, der skulle specialisere sig i at sælge motorcykelrejser. I januar 2020 flyttede han og Debby til Cape Town, efter at have langtidsudlejet deres hus i Sundby. Her åbnede de firmaet Soul of Africa Motorcycle Adventures, i egne lokaler med otte BMW motorcykler.

Blot en måned senere lukkede landet ned på grund af coronaepidemien.

- Hele vores grundlag for forretningen faldt væk. De bestillinger på ture, vi allerede havde, blev annulleret af kunderne. Vi så tiden an i nogle måneder, men da pandemien trak ud, og der ikke var nogen afslutning i sigte, besluttede vi at sælge motorcyklerne og finde en ny lejer til vores lokaler. Vi forblev i Sydafrika et år under lock-down og rejste derefter tilbage til Danmark, fortæller Johs Lund Larsen.

Jungle og rismarker

Da den nu 69-årige morsingbo 22. marts i år steg ud af flyet i Ho Chi Minh City, tidligere Saigon, var det første gang, han satte sine ben i Vietnam.

Han havde forberedt sig grundigt og havde hjemmefra lejet en Honda XR150 i to måneder. Motorcykler er et betydeligt mere almindeligt transportmiddel end biler i det asiatiske land. Alene i Ho Chi Minh City er der flere millioner motorcykler.

- Mødet med Saigons trafik var overvældende, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kastede mig straks ud i trafikken, og der gik kun ganske få minutter, før jeg følte mig godt tilpas. Hastigheden er ganske lav, og vietnameserne er meget opmærksomme. Jeg vil meget hellere være på motorcykel end fodgænger.

Undervejs gik turen ved hjælp af en håndtrukken bambusfærge over en sø. Privatfoto

Den 69-årige dansker startede med at køre hele den såkaldte Ho Chi Minh Vej op langs grænsen til Laos.

- Vejen går gennem tæt jungle, og der kan gå timer hvor man ikke ser et menneske eller et køretøj. Tankerne flyver gennem hovedet på en - hvad nu hvis jeg får problemer med motorcyklen? Bliver jeg nogensinde hjulpet? De fleste steder er junglen så tæt, at hvis du blot tog et skridt væk fra vejen, ville du være forsvundet fra omverdenen, beretter han.

"Meget bedre bliver det ikke på motorcykel", fastslår Johs Lund Larsen om de snoede bjergveje. Hans råd til andre motorcyklister, der gerne vil besøge Vietnam, er at nøjes med at besøge den nordlige del af landet. Privatfoto

Sammen med en tysker, han mødte undervejs, udforskede han derefter det allernordligste Vietnam op til den kinesiske grænse.

- Nordvietnam er uden sidestykke det mest fantastiske, jeg har oplevet, rent naturmæssigt. Det er helt surrealistisk med tågedis over bjerge og rismarker, vandbøfler og små afsides beliggende landsbyer. Et sted krydsede vi en stor sø med motorcyklerne på en lille bambusfærge, fortæller han og tilføjer:

- Skulle jeg besøge Vietnam igen, ville jeg flyve til Hanoi og bare køre rundt i den nordlige del af landet.

Undervejs har Johs Lund Larsen (tv.) boet hos private værter, så ofte det var muligt. Her et minde fra opholdet hos "homestay"-værtinden Sunny, hvor han boede sammen med tyskeren Sebastian, som han fulgtes med i et par uger. Privatfoto

Ris og nudler

Uheld på turen har han ikke helt undgået. På et tidspunkt var han tæt på at køre ind i en vildfaren spædkalv, og da han undveg, røg han en tur i asfalten. Dog uden at brække noget.

Værre var det, at han samtidig havde fået en madforgiftning, som til sidst krævede en tur på hospitalet i Hanoi, hvor han var indlagt i tre dage.

En del indbyggere i Hanoi-området anser hund for at være en delikatesse. Privatfoto

- Vietnameserne har ry for at spise alt, som kan krybe, gå, kravle, flyve eller svømme - og det holder stik. For eksempel anses hund for en delikatesse i Hanoi området, fortæller Johs Lund Larsen og fortsætter:

- Når man er på farten, stopper man og køber noget mad ved vejboder undervejs. Det er ikke alt, der er vasket eller kogt. Men til middag har jeg prøvet at holde mig til ris og nudler, som tilberedes på mange forskellige måder.

Ællinger på et marked i Vietnam. Privatfoto

Nu er han som nævnt på vej tilbage til Ho Chi Minh City for at nå sit fly hjem til Danmark. Man kan læse meget mere om Vietnam-turen på hans blog på hjemmesiden new.horizonsunlimited.com/tstories/johs-larsen.