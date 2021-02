Høj musik gav fangst af kokain og tyvekoster

THISTED:Den der lever stille, lever godt.

Det gamle ordsprog gælder formentlig ikke mindst for folk på den forkerte side af loven. Men lørdag aften invitererede en 25-årig mand Munkevej i Thisted politiet til at komme på besøg, da han spillede så høj musik, at det gav anledning til klager fra naboer.

Da politiet kom til stede hos den 25-årige - der betegnes som "en bekendt af politet" - fandt man lejligheden knap syv gram kokain samt en række tyvekoster, der alle stammer fra tyverier, begået den 18. december i fire forretninger i Thisted: Intersport Kop & kande, Imerco og H & L.

Den 25-årige nægter at have begået tyverierne, men sigtes for hæleri. Og det samme gør - for en del af tyvekosternes vedkommende - en 41-årig mand fra Thisted, der også befandt sig i lejligheden, oplyser Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.