Høje energipriser kan mærkes: 13 haller udfordret på økonomien

THISTED:"Vi håber, I vil kigge positivt på denne henvendelse og se, om der kunne være mulighed for at kompensere hallerne for den store merudgift"

Sådan står der i en henvendelse fra de fire selvejende haller i "Sydthy-klyngen", hallerne i Bedsted, Hurup, Boddum-Ydby og Vestervig-Agger, til Thisted Kommune. Henvendelsen er foranlediget af stærkt stigende priser på el og varme, som er en udfordring alle 13 selvejende haller i Thisted Kommune.

Udfordringen er forskellig. De haller, der er tilsluttet fjernvarme, slipper med en lavere varmeregning end de fire haller, der fyrer med naturgas, men fælles for alle er, at stigende priser på el slår igennem uanset om varmen kommer fra naturgas, fjernvarme eller fast brændsel.

Hallerne står tilsammen til en ekstraregning for strøm og varme på samlet 1,7 mio. kroner nogenlunde ligeligt fordel på merudgifter til el og brændsel.

"Hallerne i klynge Midt/Nord håber, at Thisted Kommune vil medvirke til at finde løsninger, der kan understøtte hallerne indtil energipriserne finder et mere normalt leje..." hedder det i en henvendelse fra de selvejende haller i Snedsted, Nors, Sjørring, Hanstholm og Hørdum.

I denne uge drøftede kommunens økonomiudvalg mulighederne for at give hallerne en kommunal økonomisk håndsrækning til at løse energiudfordringen. Udvalget fulgte en indstilling fra fagudvalget, social- sundheds- og kulturudvalget, som vil give de 13 haller en økonomisk hjælpepakke på cirka 378.000 kroner, men som lader det være op til hallerne selv at finansiere de omkring 1,3 mio. kroner, de set under et mangler for at betale deres stigende energiregninger.

- Vi har taget de penge, det har været muligt at finde til hallerne, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), formand for økonomiudvalget og tilføjer, at udvalget aneerkender hallernes problemer med de stigende energipriser.

- Men det er en situation, der lige nu udfordrer hele samfundet, siger Niels Jørgen Pedersen og konstaterer, at faldende gaspriser kan medvirke til at afbøde en del af problemet for de fire haller, der fyrer med naturgas.

Det er hallerne i Nors, Hørdum, Nordthy Hallen i Sennels samt Sjørring Idræts- og Kulturdenter. De fire haller tegner sig tilsammen for de 653.997 kroner ud af de knap 840.000 kroner, som samtlige 13 selvejende haller skønnes at skulle betale mere til opvarmning i år.

I november tager kommunalbestyrelsen endelig stilling til hjælpepakken til de økonomisk udfordrede selvejende haller.