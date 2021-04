Højeste smittetal i hele Jylland

THY-MORS:Med 71 smittede borgere, svarende til 163,7 pr. 100.000 indbyggere - det højeste tal i Jylland, indtog Thisted Kommune fredag eftermiddag en kedelig 8. plads på listen over kommuner med højeste incidenstal.

Det er en markant stigning alene i forhold til onsdag, hvor den daglige opdatering fra Statens Serum Institut, der jo kun baserer sig på PCR-tests, viste 49 smittede i Thisted Kommune over en syvdages periode.

På Mors er tallet fredag steget til 16 smittede, svarende til en incidens på 79,1.

Henrik Gregersen, direktør for børn og kultur i Morsø Kommune, oplyser, at på Dueholmskolen er en 4. klasse og to medarbejdere sendt hjem. Desuden er alle børnene i vuggestuen og børnehaven på Sydmors Børnehus samt medarbejderne sendt hjem på grund af smitte. Direktøren har ikke overblik over situationen på øens friskoler og fribørnehaver.

På den oversigt over fordelingen af smittede pr. sogne, som Statens Serum Institut også er begyndt at opdatere dagligt, ligger flere sogne i både Morsø og Thisted kommuner tæt på det røde felt, der betyder lokal nedlukning. På Mors gælder det Rakkeby, der med tre smittede ud af 149 borgere, set over syv dage, har en incidens på hele 2013. En nedlukning udløses dog først, hvis antallet af smittede i syvdagesperioden når op på 20 eller flere.

Også Erslev sogn, med fem smittede ud af 629 borgere, har et højt incidenstal, nemlig 795.

Sogne tæt på rødt

I Thisted Kommune er det stadig Ræhr sogn, der relativt set er hårdest ramt. Her er nu registreret 12 smittede ud af 767 borgere, svarende til en incidens på 1565.

Også Hansted sogn har 12 smittede. Her er en incidens på 582. Ligesom i Ræhr vil sognet blive ramt af nedlukning, hvis antallet af smittede når op på de 20.

Tue von Påhlman, direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune, havde tidligere på ugen frygtet, at antallet af smittede i Ræhr sogn ville nå op på 20 eller derover, så sognet ville blive ramt af nedlukning.

- Vi får jo daglige smittetal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og der er også lyntest med. Og det gør det lidt svært, for selv om vi kan se, at der måske er 23 eller 25 smittede i Ræhr hen over en uge, så kan samme person måske være talt med flere gange, idet folk, der har fået lavet en lyntest senere får lavet en PCR-test, siger direktøren og tilføjer:

- Vi holder vejret, for vi kan se, at smittetallene er vedvarende høje.

Thorfisk starter igen mandag

En stor del af smitten i Thisted Kommune er koncentreret omkring virksomheden Thorfisk i Hanstholm. Her er cirka 36 ud af de 50 timelønnede medarbejdere blevet smittet med coronavirus. Virksomheden har været lukket ned i hele den forgangne uge, men administrerende direktør Morten Nielsen, Scanfish Danmark, forventer, at en god del af medarbejderne er klar til at starte igen på mandag.

- Så vidt jeg ved, er det kun seks af medarbejderne, der har været syge. Resten har ikke kunnet mærke noget, oplyser han.

På søstervirksomheden Scanfish, hvor en række medarbejdere også blev sendt hjem til test, er alle foreløbigt testet negative.