Hønsetyv i børnehaven

THISTED: En høne sidder tilbage alene og trist i hønsehuset i hjørnet af haven ved Dr. Louises Børnehus.

I fredags havde Thisted-børnehaven et dyrehold på fire høns - tre høner og én hane - samt en kanin. Men mandag morgen blev en medarbejder mødt af et tomt hus, da hun skulle ind for at give dyrene vand.

Tydeligvis var det en eller flere indbrudstyve og ikke ræven, der havde været på besøg - for døren til det aflåste dyrehus var blevet sparket ind.

En høne fundet i live - én død

Begivenheden satte naturligvis sit præg på mandagen i Dr. Louises Børnehus, hvor børnene hurtigt gik i gang med at lege detektiver for at lede efter spor. Og et af børnene fandt faktisk den enlige høne, der sad og gemte sig i et buskads i haven.

- Den er jo nok smuttet fra tyven, fortæller lederen af Dr. Louises Børnehus, Inge Hansen.

Hvad der er sket med kaninen og de øvrige høns er indtil videre uopklaret - bortset fra, at en nabo mandag kunne fortælle, at der i weekenden blev fundet en død høne i deres have. Efter alt at dømme et af de savnede dyr fra børnehaven.

- Vi håber, at der ikke er sket noget med de andre, og vi vil selvfølgelig gerne have dem tilbage, siger børnehavelederen

- Det er godt nok øv. Og det er da en mærkelig idé at bryde ind stjæle vores dyr, siger hun.

Ud over den opbrudte dør er der ikke nogen tegn på indbrud, så den eller de ukendte gerningsmænd må være hoppet over stakittet rundt om børnehusets grund.

Hønse- og kanintyveriet er blevet meldt til politiet.