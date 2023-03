Høring om dagligvarer på Østerbakken

THISTED:I de kommende otte uger er forslaget til lokalplan for Østerbakken 56-64 i Thisted i offentlig høring. Det er besluttet på ugens møde i Thisted Kommunalbestyrelse.

Den nye lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen skal bane vej for at opføre en ny dagligvareforretning samt en ny vaskehal og en tank- og ladestation.

Dagligvareforretningen skal etableres af Rema 1000. Lokalplanen gør det muligt at opføre en butik på op til 1200 kvadratmeter.

Jørgen Andersen (K), bemærkede, at borgerne i Thisted må være "himmel henrykte over, at der kommer endnu en dagligvareforretning".

- Vi andre må leve med en, sagde han.