Hørte et brag i haven og troede, det var et fly: Næste morgen fik de noget af en overraskelse

THISTED:Beboerne i et hus på Birkevej hørte sent mandag aften ved 23:30 tiden et brag udenfor.

De troede i første omgang, at der var tale om et fly, og derfor tænkte de ikke over at gøre mere ved det, inden de gik til ro for natten.

Næsten morgen ventede dog noget af en overraskelse, da de kiggede ud i haven. Hæk og stakit fremstod med et ordentligt hul, og haven havde tydelige spor efter, at der havde været en bil derinde i løbet af natten.

Selve bilen og føreren var dog ingen steder at finde, og derfor vil Thisted Politi meget gerne tale med bilisten, der har været et smut inde i haven.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.