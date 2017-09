Høstjubel i Thy og på Mors

THY-MORS: Hos LandboThy har planteavlskonsulenterne svært ved at holde armene nede. Årets høst i det nordvestjyske ser nemlig ud til at slå alle rekorder.

- Vi ser udbytter der ligger 20 procent højere end hvad vi normalt ser, fortæller Afdelingschef for Planter & Miljø ved LandboThy, Michael Riis.

- Jeg kan ikke mindes en høst så god, som den vi ser i år. End ikke i "de gode gamle dage" hvor landmanden havde færre restriktioner og selv kunne bestemme hvor meget han gødede oplevede Michael Riis resultater som i år.

Landmændene arbejder lige nu i døgndrift for at få høsten i hus, men på trods af den våde sommer ser det ud til at dette års høstresultat bliver rekord højt. Vinterbyggen ligger på omkring 80-90 hkg., hvilket er det højeste Michael Riis nogensinde har hørt om. Der har dog også været store udsving inden for vinterbyggen rundt om ved de forskellige landmænd, hvor Michael Riis har hørt om resultater fra 50 til 100 hkg.

Vinterhveden har også givet rekordudbytte med 90-100 hkg. per hektar og Michael Riis mener ikke at have hørt om så højt et udbytte før. Selv ikke for år tilbage hvor restriktionerne på gødningssiden ikke var så stramme.

Også afgrøder som vårbyg, vinterraps og havre har ligeledes givet et godt udbytte over middel.

Der er flere forskellige faktorer der spiller ind, på hvorfor høsten i år er så god. Høsten i 2017 er den første høst efter Landbrugspakken blev vedtaget i 2015. Landbrugspakken betød blandt andet at landmændene for første gang siden 1999 har kunnet hæve kvælstof forbruget på deres marker og kunnet gøde ekstra der hvor marken trængte, efter at være blevet udsultede i mange år.

Det er ikke kun de konventionelle landmænd der oplever en rekord høst i år, også økologerne der ikke kan drage gavn af landbrugspakken, oplever at høst resultatet i år der ligger 10-20% højere end normalen.