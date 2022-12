Hospital på jagt efter en ekstra kirurg

THISTED:- Dette her er ikke en løsning i forhold til den akutte kirurgi, men det er da en god start.

Det fastslår Lina Hundebøll Jespersen (V), formand for regionens sundhedsudvalg, efter at udvalget forleden drøftede, hvordan den million kroner, der er afsat til organkirurgien i Thisted på næste års budget, skal udmøntes.

I forhold til de mange millioner kroner, det ifølge en analyse fra regionen vil koste at genetablere den akutte organkirurgi i Thisted, så rækker én million kroner ikke langt. Planen er, at pengene skal bruges til at ansætte yderligere en speciallæge, så der kan udføres flere planlagte organkirurgiske operationer på matriklen i Thisted.

- Vi er glade for, at man får lavet mere kirurgi på sygehuset, men vi har fået skrevet ind i referatet, at vi selvfølgelig stadig skal forfølge planen om genetablering af den akutte kirurgi i det omfang, det fagligt kan forsvares. Så det skal vi løbende have kigget på igen i udvalget og følge, hvordan ledelsen arbejder videre med den plan, siger Lina Hundebøll Jespersen.

Det er over seks år siden, der blev indført et midlertidigt stop for behandling af akutte organkirurgiske patienter på hospitalet i Thisted. Patienterne sendes i stedet til Hjørring, Aalborg eller Viborg.

I 2021 vedtog regionsrådet en profilplan for de nordjyske hospitaler, hvor det efter politisk pres blev indføjet, at man har en ambition om at genetablere den akutte kirurgi i Thisted senest ved udgangen af 2024.

Forvaltning og hospitalsledelse blev bedt om at udarbejde en analyse af, hvad det vil kræve, og den lå klar til politikerne i juni i år. Analysen beskriver fire scenarier, som kan gennemføres trin for trin. Første skridt vil være at øge den planlagte organkirurgiske aktivitet på hospitalet i Thisted. Ifølge analysen vil en fuld genetablering af den akutte organkirurgi i Thisted koste cirka 29 millioner kroner.

Tilbud om dagkirurgi

Lars Maagaard Andersen, der er klinikchef på Aalborg Universitetshospitals Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, oplyser, at der arbejdes på at ansætte en kirurg til sygehuset i Thisted.

- Det er jo lykkedes os at rekruttere en overlæge, som er startet i Thisted for cirka trekvart år siden, og det har selvfølgelig konsolideret primært det dagkirurgiske område, så tilbuddet er bedre til borgere i nærområdet. Og så er det rigtig nok, at der er sat en million kroner af i budgetforliget til at styrke den kirurgiske funktion i Thisted, og der er vores oplæg blandt andet at bruge pengene til yderligere en speciallæge. Om vi så lige kan lykkes med at rekruttere vedkommende i 2023, det er så spørgsmålet. Vi gør i hvert fald et forsøg, siger han og fortsætter:

- Det, vi kan varetage som dagkirurgiske operationer, det vil vi jo gerne tilbyde til borgerne i nærområdet, så de ikke behøver at køre til Hobro, Viborg, Hjørring eller hvor de kører hen. Og jeg mener faktisk godt, vi kan tilbyde den dagkirurgi, der er i området, hvis vi får den speciallæge mere, og det vil selvfølgelig være klart det bedste for borgerne i området, det er der ingen tvivl om.