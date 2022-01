Hovedbygning på herregård brændt ned

HUNDBORG:Hovedbygningen på herregården Egebaksande på Egebaksandevej 18 ved Jannerup nordvest for Hundborg er totalt udbrændt.

Den tre etagers hovedbygning på flere hundrede kvadratmeter, der ikke var beboet, stod i flammer, da Nordjyllands Beredskab natten til mandag ankom til brandstedet efter en alarm klokken 01.43.

- En nabo havde set et lysskær hernedefra og alarmerede beredskabet, men da vi kom frem var hovedbygningen totalt overtændt, og vi kunne også se det på lang afstand, da vi nærmede os branden, fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

De fik assistance fra både beredskabet i Hanstholm og Beredskabsstyrelsen i bekæmpelsen af branden. Men hovedbygningen lykkedes det ikke at redde.

Til gengæld står gårdens udbygninger uberørte af branden.

Indsatslederen forventer at reducere i mandskabet ved 08-tiden mandag morgen, og så vil der gå brandvagt, indtil man er sikker på, at barnden ikke blusser op igen.

Der har tidligere været brand på den forladte herregård. Således forhindrede beredskabet ved en hurtig indsats mellem jul og nytår 2020 en større brand på gården. Dengang var der mistanke om, at branden var påsat.

Der har gennem flere år været arbejdet på planer, som omfatter en ”revitalisering” af Egebaksande, som skulle blive endnu en indgang til Nationalpark Thy og samtidig fungere som et turistattraktion, et kulturprojekt - og ligge som centrum i et naturgenopretningsprojekt.