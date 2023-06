HPV-vaccinens mand i Danmark: Nu hædres han af sit gamle gymnasium

THISTED:Han var en frontfigur i arbejdet for, at HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft blev et generelt tilbud i Danmark. Og Erik Søgaard-Andersen stod også forrest til at tage slagene, da vaccinen nogle år senere blev beskyldt for at give alvorlige bivirkninger. En påstand, der senere er blevet pure afvist.

Blandt andet indsatsen for denne vaccine er baggrunden for, at Erik Søgaard-Andersens torsdag blev hædret med en udnævnelse til æresstudent på hans gamle gymnasium i Thisted.

- Det er en ærefuld titel, som jeg er meget glad for og stolt over at modtage, siger Erik Søgaard-Andersen, der voksede op i Hundborg og gik i skole her og i Sjørring, inden gymnasietiden med studentereksamen i 1972.

Han blev i januar 1981 cand.med. fra Aarhus Universitet, hvor han 20 år senere forsvarede en doktordisputats om bl.a. laserbehandling af forstadier til livmoderhalskræft. Inden da havde han arbejdet med gynækologisk kræftbehandling i Oslo og på Aalborg Sygehus (i dag Aalborg Universitetshospital). Her blev han i 1994 ledende overlæge.

Erik Søgaard-Andersen gik i 1998 i spidsen for en centralisering af operationer af underlivskræft. Det skete ikke uden sværdslag. Blandt andet tog nogle kolleger på de mindre sygehuse det ilde op, da han argumenterede med, at der var "nødt til at være kompetencer". Men centraliseringen blev gennemført, og kræftoperationerne - der dengang foregik 32 steder i landet - er i dag samlet på fire universitetshospitaler.

I 1998 var han tillige den første her i landet til at gennemføre en operation af livmoderhalskræft, der bevarede livmoderen, ligesom han siden gik i brechen for at få indført og udbredt en række andre nye metoder og teknologiske hjælpemidler i kirurgien på dette område.

Man blev brændemærket

I den brede offentlighed er det dog formentlig hans arbejde for HPV-vaccinen, der er blevet bemærket. Det var således ham, som i 2006 indstillede til formanden for Folketingets sundhedsudvalg, at vaccinen skulle være en del af det generelle danske screeningsprogram. To år senere var dette tiltag en realitet, og Danmark blev et af de lande i verden, hvor flest piger og unge kvinder fik vaccinen.

Men han blev altså også mødt af hadefulde bemærkninger, da påstandene om alvorlige bivirkninger begyndte at florere - ikke mindst hjulpet på vej af TV 2-dokumentaren "De vaccinerede piger" fra 2015:

- Jeg blev da bestemt påvirket af det. Det var en kritik, som var helt urimelig og kørt helt af sporet. Man blev brændemærket, fordi man havde været med at at indføre en vaccine, der i virkeligheden var en fantastisk landvinding, fortæller han.

Efter en omfattende undersøgelse kunne Statens Serum Institut i 2020 endeligt konkludere, at der ingen sammenhæng var mellem vaccinen og de symptomer, som nogle få af de vaccinerede havde oplevet. Og den nu pensionerede overlæge kan nu glæde sig over, at tilslutningen til vaccinen igen er høj, efter at den i en periode havde taget et gevaldigt dyk.

Sammen med hustruen Helle flyttede Erik Søgaard-Andersen for nogle år siden fra Aalborg til et ombygget sommerhus i Skellet ved Mou. Herfra tager han gerne på ture ud i naturen med sit kamera. For nylig kunne Nordjyskes læsere således glæde sig over et billede af to nyfødte elgkalve, som han var kommet forbi på en tur i Lille Vildmose.

Han har fire voksne børn - heraf tre fra et tidligere ægteskab - og tre børnebørn.