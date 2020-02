Hugorm bider fra sig på Thisted-festival

THISTED:Simon Kvamms nye projekt Hugorm er en af nye navne på årets Alive Festival i Thisted.

Det bliver første gang, Simon Kvamm er på scenen til Alive, og han glæder sig, af flere grunde.

- Dels er bandet Hugorm etableret i Thy, hvis vildskab og åbne vidder ligger som DNA i musikken. Og dels har vi selv gået rundt på Alives festivalplads og set decideret huskbare koncerter, mens vi har drukket os ned i limfjordsporter på fad, udtaler Simon Kvamm i en pressemeddelelse.

Foruden Simon Kvamm består bandet af Morten Gorm og Árni Bergmann Jóhannson. Ifølge bandet selv er Hugorm ”lyden af den bløde mand, der bider fra sig”, med stikord som blæsende bastante beats og rocket rastløshed blandet med det maleriske melodiøse.

Alive Festival 2020 er i år flyttet frem til tidligere på sommeren, nemlig fra torsdag 30. juli til lørdag 1. august.

Blandt de øvrige kunstneriske navne, som festivalarrangørerne netop har offentliggjort, er der musikere, hvis rødder strækker sig meget længere end til Klitmøller og Thy i øvrigt. Fra Sydafrika kommer gruppen Bantu Continua Uhuru Consciousness, bedre kendt som BCUC, der ifølge pressemeddelelsen bevæger publikum både fysisk og følelsesmæssigt med en eksplosion af lidenskab, funk og rytmer. Musikken er en blanding af funk, soul og elementer af negro spirituals.

Fra Alaska får Alive Festival besøg af Quinn Christopherson. En unik kunstner, der synger fra et følelsesmæssigt stærkt perspektiv som transkønnet mand med rødder i Alaskas oprindelige folkestammer. Quinn gjorde sig sidste år bemærket ved at vinde en videokonkurrence via den amerikanske radiostation NPR’s anerkendte platform Tiny Desk Concerts. I en pulje på over 6000 deltagere var det hans hudløst ærlige og samtidig helt enkle, guitarbårne optræden med nummeret “Erase Me”, der rørte dommerne stærkest.

Derudover er P3-kometen Calby, den aarhusianske jazztrio Athletic Progression, Bette, Danmarks nye R’n’B-darling, og DJ-duoen Kenton Slash Demon også at finde blandt de nye navne.

Alive Festival offentliggjorde i december Jada, Efterklang og Blaue Blume.