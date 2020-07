Hugormen bider fra nationalparken i aften

THY:Når Simon Kvamm og de øvrige medlemmer af det Klitmøller-baserede band Hugorm i aften spiller den webtransmitteret koncert fra Nationalpark Thy på eb.dk, markerer det samtidig startskuddet på den kampagne, der skal få flere endagsturister til Thy, skal styrke omsætningen i den lokale detailhandel resten af året samt få endnu flere til at flytte til området.

Det skriver Tour de Thy i en pressemeddelelse.

- Simon Kvamm er jo egentlig prototypen på nogle af de mennesker, vi gerne vil tiltrække til området. Nogle der gerne vil være med til at skabe noget. Enten i form af ansættelse på en af vores virksomheder, en der vil starte egen virksomhed op eller på anden måde være med til at udvikle lokalsamfundet, siger handelschef Michael Vendelbo i pressemeddelelsen.

I et interview med eb.dk udtaler Simon Kvamm selv om Hugorm:

- Det er et band og en producertrio, der blev startet for sjov i en garage i Klitmøller. For at fordrive de lange mørke vinteraftener og ventilere den indestængte livslede og trang til at spasse ud. Thy har været og er central som inspiration, fordi naturen er så rå, og menneskerne er så skøre, siger Simon Kvamm til eb.dk

Bag Tour de Thy står Thy Detailforum, Thy Erhversforum og Thy Turistforening, der med et tilskud på 800.000 kroner fra Thisted Kommune skyder kampagnen i gang fredag.

- Vi skal have alle de tilbud, Thy har at byde på, anskueliggjort for resten af Danmark. Der er rigtigt, rigtigt mange mennesker, der ikke ved, hvad vi har at byde på, både hvis man tager på ferie heroppe, tager på en endagstur, eller hvad det egentligt er, Nordvestjyllands største købstad Thisted, Hanstholm, Vorupør og Hurup har at byde på resten af året. Det skal vi ud at slå på tromme for, siger Michael Vendelbo i pressemeddelelsen fra Tour de Thy.