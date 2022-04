Hun købte egen blomsterbutik uden at være udlært: Nu har hun scoret 12 til fagprøven

THISTED:Der er ikke mange, der kan prale af at være uddannet i sin egen butik. Og da slet ikke med topkarakteren 12 i den afsluttende fagprøve.

Men det kan Emma Brandi fra blomsterforretningen Folium - Din Blomsterhåndværker på Østerbakken i Thisted.

Hun har netop afsluttet sin uddannelse til blomsterdekoratør. Hun sluttede med topkarakteren 12 for sin fagprøve, og dermed har hun sat punktum for et par hektiske år.

Hende og kæresten Christian Højbjerg overtog for et par år siden det daværende Marens Blomster i Thisted. Emma Brandi var interesseret i planter, og det var faktisk den eneste sparsomme baggrund for, at det unge par sprang ud som iværksættere.

Hurtigt stod det dog klart for parret, at det nok var en god idé for Emma Brandi at tage faguddannelsen. Dels for at kunne uddanne elever i fremtiden men, som Christian Højbjerg siger det, "så har tømrermesteren jo også en uddannelse".

Så de sidste to år har Emma Brandi, sideløbende med coronatravlhed, gennemført sin uddannelse samtidig med, at hun - sammen med Christian Højbjerg og det seneste år desuden sammen med deres nye partner Henrik Andersen - har drevet forretningen.

- Det har været hektisk, men jeg fortryder det ikke. Jeg er stolt over at have afsluttet uddannelsen med så flot et resultat, og jeg ville ikke have været det foruden. Jeg har fået en stor teoretisk erfaring, og det har givet mig en masse inspiration at lære faget sammen med en masse andre blomsterdekoratører, siger Emma Brandi.

Den enkle buket er udført i tørrede blomster med blot én frisk blomst som blikfang. Bemærk hvordan buketten svæver over et stykke drivtømmer. Alt er lavet i bæredygtige naturmaterialer. Privatfoto

Ved fagprøven skabte Emma en bæredygtig buket af tørrede naturblomster svævende over et stykke drivtømmer med blot én frisk blomst som blikfang.

- Det kreative og det anderledes er det, jeg brænder for. Sådan er det også i forretningen, hvor vi har en ambition om at overraske og forny os hele tiden. Der skal altid være noget nyt at opleve, når man besøger butikken. Og så er den bæredygtige tankegang bare en kæmpe bevægelse - også i vores branche. Men det kræver meget at arbejde med tørrede buketter, når man ikke vil farve, blege og præservere med skadelige stoffer, forklarer Emma Brandi.