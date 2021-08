Hun skal være forstander for helt nyt botilbud: - Det er som at komme hjem

VESLØS:- At blive forstander på Stenhøj Thy er jo som at komme hjem.

Det mener Mie Bang Mommer, der netop er blevet ansat som den kommende forstander for den nye selvejende institution Stenhøj Thy i Vesløs. Hun tiltræder pr. 1. oktober i år.

Mie Bang Mommer bor allerede i Vesløs og har derfor et stærkt lokalkendskab, og hun kender huset særdeles godt, fordi hun som barn har boet i den gamle forstanderbolig, mens hendes forældre arbejdede som forstanderpar på det daværende Alderdomshjemmet Stenhøj.

Siden 1994 har hun arbejdet med pædagogik, og senest har hun været souschef på bofællesskabet Aspevej, Bofællesskabet Højtoftevej og Støttecenter Markstræde. Nu er hun klar til at ”komme hjem igen” for at stå i spidsen for den ny institution, der fremover skal være hjem for 16 udviklingshæmmede voksne.

Den ny forstander har et ønske om at skabe en kultur i huset med åbenhed, tillid og stærk faglighed, fremgår det af en pressemeddelelse, som Jysk Børneforsorg har udsendt. Det er foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, der skal stå for administration og hjælpe med driften af den selvejende institution Stenhøj Thy.

Mie Bang Mommer udtaler i pressemeddelelsen:

- Jeg ønsker at skabe et sted, hvor borgerne har medindflydelse og lykkes med egne mål, håb og drømme. Stenhøj skal være et sted, der emmer af hygge, varme, anerkendelse, humor og respekt.

Hun glæder sig også til at samarbejde med lokalsamfundet og frivillige kræfter.

Glæder sig til samarbejdet

Jesper Houe, der er bestyrelsesformand for Stenhøj Thy, siger:

- Jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rigtige person til at løfte opgaven med at skabe det Stenhøj Thy, som vi alle har arbejdet for, og jeg glæder mig til at samarbejde med Mie om den næste del af rejsen.

Generalsekretær Poul Erik Clausen fra Jysk Børneforsorg er glad for, at Mie Bang Mommer valgte at søge jobbet.

- Hun vil uden tvivl være den helt rigtige til at samle alle de mange forskellige mennesker, der har lyst til at støtte op om et særligt sted for en gruppe sårbare borgere, udtaler han.

Stenhøj Thy vil 30. september slå dørene op til en rundvisning for interesserede potentielle kommende beboere og deres pårørende. Her vil man også kunne hilse på forstander Mie Mommer og på arkitekten på projektet, der vil fortælle om husets kommende indretning.