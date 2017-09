Hundborg kan få mølle-millioner

HUNDBORG: - Vi bakker stadig ikke op om møllerne. Men vi har prøvet at sikre vores område en god kompensation, hvis de stilles op.

Sådan lyder det fra Jeanette Klitgaard-Lund, der er formand for Hundborg Udviklingsråd.

Hundborg Udviklingsråd har forhandlet med firmaet Wind 1 A/S i to-tre måneder, og nu er der lavet en kontrakt.

Den udløser en kompensation på op mod to millioner kroner - afhængigt af om hele projektet gennemføres og afhængigt af møllernes levetid.

Fortsat imod møller

Trods udsigten til en klækkelig sum penge til udvikling af Hundborg-området fastslår Jeanette Klitgaard-Lund, at rådet fortsat har møllemodstanden som første prioritet.

- Det er mere værd for os, hvis møllerne ikke kommer op at stå, understreger Jeanette Klitgaard-Lund.

Hundborg Udviklingsråd har for længe siden indgivet et høringssvar til kommuneplantillæg 42 - i relation til placering af vindmøllerne.

Her bliver det tilkendegivet, at etablering af vindmøllerne ikke harmonerer med rådets visioner om at øge tilflytning og udvikling af lokalområdet.

Rådet har også i sit høringssvar tilkendegivet, at Wind 1 - såfremt mølleprojektet bliver en realitet - bør bidrage til lokaludviklingen i form af en kompensation - udover det, som Wind 1 er forpligtet til ifølge lovgivningen.

Thisted Kommunalbestyrelse ventes efter den reviderede procesplan at tage endelig stilling til vindmølleplanen og VVM-tilladelsen til tre mølleområder - heriblandt projektet i Nørhå Nord - til november.

Jeanette Klitgaard-Lund håber, at lokalsamfundet vil betragte det som "rettidig omhu", at rådet nu har sikret sig en klækkelig kompensation, hvis mølleprojektet i Nørhå Nord realiseres.

- Pengene skal bruges til projekter, der kan gavne den lokale udvikling og gøre det mere attraktivt at flytte hertil, siger hun.