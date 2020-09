HURRA: Christina modtog stafetten

THISTED: Det skulle være fejret med pomp og pragt i et telt på Storetorv. Med boder, musik, hornorkester, kagebord og hygge mellem deltagerne, som nogle gange kunne løbe op i flere hundrede. Sådan bliver de frivillige normalt fejret den sidste fredag i september måned. Men ikke i år. Derfor var det en sluttet kreds, der mødte op i KulturRummet på Tingstrupvej for at overvære overrækkelsen af årets frivilligpris fredag eftermiddag. Dagen skulle fejres under alle omstændigheder. Corona eller ej. Corona giver endnu en grund til at fejre frivilligheden; Den har lært os vigtigheden af netværk, og mange frivillige har hjulpet sårbare borgere.

Prisen som årets frivillig gik til Christina Kromann fra Stafet for Livet.

Frivillig Thy plejer at have et større arrangement på Storetorv i Thisted den sidste fredag i september. Det var der ikke i år, men Frivilligprisen skulle overrækkes under alle omstændigheder. Foto: Bo Lehm

- Christina går 100 procent ind i arbejdet. Hun er en ildsjæl og en drivkraft, sagde Erik Odgaard, formand fra Frivillig Thy, inden han bød velkommen.

Christian Kromann har været med i alle de år, der har været Stafet for Livet i Thy. Hun står blandt andet for økonomien i foreningen.

- Det har hun fuldstændig styr på. Desuden er hun lyttende, arbejdsom og har fingeren på pulsen, sagde Erik Odgaard.

- Jeg blev noget overrasket, da jeg hørte, at jeg var nomineret, og jeg er meget beæret over at modtage prisen. Men Stafet for Livet er meget mere end bare mig. Der er mange frivillige med foruden de 30 i styregruppen, sagde Christina Kromann og fortsatte:

- Jeg brænder for de frivillige, og jeg brænder for fighterne, de kræftramte, sagde hun.

Studerende fra gymnasiets musiklinje sørgede for underholdningen. Foto: Bo Lehm

Christina Kromann var ikke den eneste, der måtte en tur på scenen. Kirsten Kristensen fra Sognets Dagligstue har været med i bestyrelsen for Frivillig Thy i 11 år, men har nu valgt at trække sig.

- Hun har gjort en kæmpe forskel for Frivillighedsdagen, sagde Erik Odgaard, inden han overrakte gave og blomster.

At Christina Kromann skal aflevere stafetten videre er korrekt. Prisen består af to vandrepokaler, men diplomet, gaven og blomsterne får hun lov til at beholde.