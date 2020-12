Hurtig indsats forhindrede større brand i forladt herregård

VANG:En hurtig indsats fra indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab forhindrede efter alt at dømme en mindre brand på den forladte herregård Egebakssande i Vang mellem Thisted og Vorupør i at udvikle sig til noget større.

Beredskabet blev alarmeret kl. 21.22 søndag aften, da forbipasserende havde set flammer fra den den forladte herregård.

- Der var gået ild i en seng. Jeg fik den hurtigt dæmpet med en pulverslukker gennem et vindue, så da brandfolkene kom, kunne de hurtigt slukke resten ned. Nu fik vi det begrænset til et enkelt rum. Havde ilden fået bedre fat, havde der været mange timers arbejde herude, fastslår Jesper Madsen, der fik selskab af både et slukningstog og en stigevogn fra stationen i Thisted.

Mens der blev efterslukket i det rum, hvor branden opstod, blev resten af ejendommen kigget efter i sømmene med et termisk kamera for at se, om der skulle gemme sig ild andre steder.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser vagtchef Jan Nørrum søndag aften, at årsagen til branden ikke er opklaret, og at det bliver en opgave for politiets brandteknikere at se nærmere på.

- Men der er mistanke om, at branden kan være påsat, oplyser vagtchefen.