Hurtige narkopenge er væk: Så længe skal ung mand i fængsel

THISTED:Seks måneders ubetinget fængsel. Sådan lød dommen til en 22-årig mand, der ved Retten i Holstebro mandag blev dømt for at have solgt kokain og hash fra sin bopæl i Thisted.

Den unge mand blev anholdt af politiet i april sidste år, efter at ordensmagten havde foretaget en ransagning af hans hjem. Ifølge anklageskriftet blev der på ejendommen fundet i alt 21 gram kokain og 80 gram hash samt et kontantbeløb på 31.900 kroner, som efter politiets vurdering stammer fra salg af narko.

Under retssagen mandag var den 22-årige desuden sammen med en yngre mand tiltalt for i december 2021 at have været i besiddelse af 6,86 gram kokain og 9,91 gram hash og et beløb på 10.100 kroner i kontanter, som ligeledes blev vurderet til at stamme fra salg af narko.

Ved den lejlighed fandt politiet også en peberspray hos den 22-årige, hvilket han også var tiltalt for at være i besiddelse af. Endelig var han tiltalt for tyveri af en iPhone.

Anklager Christian Skov Poulsen oplyser, at den yngste af de to mænd fik en bøde på 3000 kroner for besiddelse af en mindre mængde kokain, hvilket han erkendte. Den anden fik seks måneders ubetinget fængselsstraf.

De to unge mænd nægtede en del af de forhold, de var tiltalt for. Den 22-årige modtog dog dommen.

Mændene må desuden vinke farvel til de sager, der blev fundet af politiet. Det vil sige de to store kontantbeløb, de fundne mængder kokain og hash, digitale vægte, sølvpapir, en teske samt et ukendt antal plastposer med lynlåslukning, også kaldet pølsemandsposer. Dette blev alt sammen konfiskeret.