Hus ribbet for køkken og pillefyr

HURUP:En tidligere landejendom på Gl. Refsvej syd for Hurup er blevet ribbet for både køkkenelementer og et pillefyr. Det er i hvert fald, hvad de tidligere beboere har anmeldt til lokalpolitiet i Thisted.

Ifølge anmeldelsen er hoveddøren til huset blevet sparket ind, hvorefter en række køkkenelementer - med både under- og overskabe - er blevet fjernet. Også husets pillefyr, en ekspansionsbeholder, en kompressor og en ukendt mængde træpiller er meldt stjålet.

Vagthavende hos lokalpolitiet oplyser, at ejendommen har været ubeboet, efter at de tidligere beboere fraflyttede for et par måneder siden.