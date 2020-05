Hus ved at styrte sammen: Bange beboere forlod huset midt om natten

SNEDSTED:Et hus på Hovedgaden i Snedsted er ved at styrte sammen.

Nordjyllands Beredskab og Beredskabsstyrelsen kæmper i øjeblikket med at redde huset, men det er ikke sikkert, at det lykkedes, fortæller vagtchefen ved Midt- og Nordjyllands Politi.

Beboerne i huset blev i løbet af natten så bange for, at huset styrtede sammen, at de forlod huset og ringede til politiet.

Huset slog revner og mursten var begyndt at falde ned.

Årsagen til, at huset på Hovedgaden pludselig er ved at styrte sammen kan være, at nabohuset for nyligt er blevet revet ned, fortæller vagtchefen.

Hovedgaden er spærret i forbindelse med arbejdet på stedet, og der er lavet omkørsel via Idrætsvej/Kolonihavevej.