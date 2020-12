Husejer i Hanstholm fandt tørstig polak i sin sofa

HANSTHOLM:Beboerne i en villa på Bødkervej i Hanstholm fik sig sent torsdag aften en forskrækkelse, da der pludselig sad en ukendt mand og drak en øl i deres sofa.

Beboerne kunne ikke forstå, hvad manden sagde, og det skyldtes ikke kun, at han havde kigget for dybt i flasken. Kl. 23.40 ringede de derfor efter assistance fra ordensmagten, og en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi mødte op og anholdte den tørstige gæst, som nu sidder til afrusning i detentionen.

Heller ikke i patruljevognen lykkes det at fastslå mandens identitet. Men tilbage på stationen kom der skred i tingene.

- Helt tilfældigt har lægen, der skal tilse ham, inden han kommer i detentionen, polske rødder. Og han kan snakke med ham, fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet mistænker, at der kan være tale om samme mand, som for få dage siden foretog sig noget næsten tilsvarende i Herning. Men det kan alligevel ikke fastslås alene på baggrund af lægens snak med den berusede mand.

- Så om der er tale om noget sproglig misforståelse, om der er tale om to forskellige personer, eller om det er samme mand - det skal vi lige bruge lidt tid på at finde ud af. Og på at finde ud af, hvorfor han var i Hanstholm, konstaterer Jens Claumarch.