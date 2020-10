HVA Sydthy fik fuld gevinst mod tophold

Højslev station if

HVA Sydthy

2-3

fodbold, serie 2

HØJSLEV:HVA Sydthy var nærmest pisket til sejr, da de på udebane var på en svær opgave mod Højslev, der kæmper med om de øverste placeringer i serie 2. Rundens øvrige resultater betød nemlig, at HVA Sydthy var dumpet under nedrykningsstregen, men det fik thyboerne lavet om på ved at tage en fornem sejr på 3-2.

- Det var en flot præstation, og sejren giver selvfølgelig en helt anden stemning på holdet ,siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

Som så mange gange før var HVA Sydthy godt spillende fra kampens start, men trods flere kæmpe chancer, så kom Højslev foran efter godt syv minutter. Efter Højslevs føringsmål tog thyboerne så skeen i den anden hånd, og to mål fra Jonas Bojesen og et fra Jonas Christensen betød, at udeholdet var ovenpå til halvleg.

Efter pausen pressede hjemmeholdet på for en reducering, og den kom også i det 57. minut. I kampens sidste 30 minutter havde HVA Sydthy flere muligheder for at lukke kampen, mens Højslev også kom tæt på ved flere lejligheder, men udeholdet vandt med 3-2.

- I dag spillede vi godt og i modsætning til andre kampe i sæsonen, så havde vi heldet med os, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 1-3

Mål: 1-0 (7). 1-1 Jonas Bojsen (20). 1-2 Jonas Bojesen (34). 1-3 Jonas Christensen (36). 3-2 (57).