HVA Sydthy kom på pointtavlen

HURUP:Fredag eftermiddag skulle spillerne fra HVA Sydthy forsøge at hente sæsonens første point i Serie 2, da de på hjemmebane mødte Team Tangen. Her spillede thyboerne sig til mange chancer, men da kampen var færdig, stod der 1-1 på måltavlen.

- Det var en kamp, vi skulle have vundet. Vi havde chancerne til at score flere mål, siger spillende træner for HVA Sydthy, Thomas Thorsen.

HVA Sydthy fik dog ikke den bedste start på kampen. Efter ni minutter headede en angriber fra Team Tangen et indlæg i mål.

Som første halvleg skred frem, fik hjemmeholdet bedre styr på kampen. De hold gæsterne fra store chancer og kom selv til flere gode muligheder. Men der blev ikke scoret mere i første halvleg, og de to hold gik til pause 0-1.

Fem minutter inde i anden halvleg blev Team Tangen reduceret til 10 mænd. Deres målmand blev fanget ude af feltet og stødte sammen med en spiller fra HVA Sydthy, og det resulterede i et rødt kort til gæsternes målmand.

- Da vi kom i overtal vadede i chancer, men der manglede lige det sidste, siger Thomas Thorsen.

Med en mand i overtal pressede HVA Sydthy på, og efter 71 minutter kom forløsningen. Fra kanten af feltet fik Mathias Sloth bolden, hvorfra han udlignede til 1-1.

HVA Sydthy fortsatte med at presse på og var tæt på at score yderligere. De havde blandt andet en friløber, som røg forbi målet, og et hovedstød tæt under mål.

Men der blev ikke scoret yderligere, og kampen endte 1-1.

- Vi er glade for pointen, men i dag føler vi mere, at vi mistede to point, end vi vandt et, siger Thomas Thorsen.

Det var HVA Sydthys første point i sæsonen efter fire kampe spillet.