HVA Sydthy sejrede mod Sallingsund FC

HVA Sydthy

Sallingsund FC

2-1

fodbold, serie 2

HURUP:Lørdag var det blevet HVA Sydthy og Sallingsund FCs tur til at tage hul på forårssæsonen i serie 2, efter at Morsø FC og Hanstholm fredag havde skudt den lokale pulje i serie 2 i gang. På hjemmebane sikrede HVA Sydthy sig en god forårspremiere ved at vinde 2-1 over Sallingsund FC.

- Jeg er tilfreds med sejren, men vi havde mange småskader, og i kampens sidste 10 minutter ville jeg gerne have skiftet en frisk spiller ind, men det kunne jeg ikke, siger Gotfred Schmidt, der til denne sæson har overtaget trænergerningen hos HVA Sydthy efter Elo Nyholm. I Sallingsund-lejren ville de meget gerne have haft et point med sig fra opgøret.

- Vi skulle minimum have haft et point, men det var lige ved og næsten, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

I første halvleg bød begge mandskaber ind med godt spil, og både HVA Sydthy og Sallingsund havde chancer til at tage føringen. I det 23. minut fik Mikkel Bekhøj så netmaskerne til at blafre, da han efter et par gode kombinationer fra hjemmeholdet sparkede bolden i mål. 1-0 forblev også stillingen til halvleg trods flere tilnærmelser fra begge mandskaber.

Udeholdet fra Sallingsund kom bedst ud efter pausen, hvor hjemmeholdet virkede en smule nervøse. I det 54. minut kom så udligningen, da Kasper Furbo efter lidt tilfældigheder i feltet prikkede bolden til Henrik Markussen, der dirigerede bolden det sidste stykke i mål. Efter scoringen genvandt hjemmeholdet kontrollen over opgøret, og i det 69. minut tog de også føringen. Rasmus Henriksen sparkede således et frispark fra kanten af feltet i kassen på snu vis. Efter scoringen jagtede udeholdet udligningen, de kom dog aldrig for alvor tæt på. Missionen blev heller ikke lettere, da to Sallingsund-spillere fik gult for brok. Med to mand i undertal de sidste 10 minutter blev Sallingsunds pres aldrig for alvor helhjertet. Omvendt fik hjemmeholdet ikke dræbt kampen med en tredje scoring, og derfor endte opgøret altså 2-1 til værterne fra HVA Sydthy.

- Vi spillede en god første halvleg, og generelt var vi ikke spillet helt væk, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

- Generelt pressede vi godt på og havde nogle gode forsøg, siger Gotfred Schmidt, der samtidig sender stor ros afsted til Rasmus Henriksen og Mathias Grønkjær.

- De styrede det for os og gik i den grad forrest, siger han.

Forskellige målsætninger

Med et nederlag fik Sallingsund altså ikke en helt optimal start på sæsonen, og spørger man til målsætningen for sæsonen, er Jeppe Poulsen da også klar over, at det kan gå forskellige veje.

- Vi vil selvfølgelig gerne være med i den gode ende af tabellen, men vi ved også, at det bliver tæt, og hvis det skulle ende med en nedrykning, tager vi også det med, siger han. Hos Gotfred Schmidt er den spillemæssige vision klar

- Vores trup er desværre ikke så bred, men vi har en masse dygtige unge spillere, der er rigtig gode boldspillere. Jeg vil hellere spille bold end sparke bold, siger han.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Mikkel Bekhøj Jensen (23). 1-1 Henrik Markussen (54). 2-1 Rasmus Henriksen (69).