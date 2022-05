HVA Sydthy smed sejren: To mål i overtiden

HURUP:Det begynder at se sort ud for HVA Sydthy i Serie 2, der stadig ikke har vundet. Søndag eftermiddag var thyboerne tæt på, da de hjemme mødte Struer Humlum Fodbold. Det var en tæt affære, hvor to sene scoringer gjorde, at kampen endte 1-1.

- Det begynder at se sort ud, og vi har brug for point, så vi er skuffet over, at vi ikke holdt den hjem, siger spillende træner for HVA Sydthy, Thomas Thorsen.

Fra kampens start var det to hold, som gik efter sejren. HVA Sydthy fik spillet sig igennem og var fri, men bolden gik forbi målet.

Gæsterne fra Struer Humlum Fodbold kom også til fine chancer, men bolden kom ikke over stregen. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 0-0.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor begge hold producerede chancer uden at scorer.

Det lignede længe en nulløsning, men da kampen gik ind i tillægstiden blev Jonas Bojesen spillet fri i dybden. Han tog bolden med sig og scorede en forløsende scoring til 1-0 til HVA Sydthy.

Dermed lignede det, at HVA Sydthy endelig skulle få en sejr, men to minutter senere fik Struer Humlum Fodbold et frispark i højre side. De sparkede bolden indover, hvor der opstod lidt forvirring, og så udlignede gæsterne til 1-1, som også blev kampens resultat.

- Vi skulle selvfølelig have lukket bedre ned, da vi havde føringen, men det skete ikke, siger Thomas Thorsen og fortsætter:

- Set over hele kampen er uafgjort nok meget fair, men når vi var så tæt på at vinde, så er den hård at sluge.

HVA Sydthy ligger sidst i Serie 2, hvor de har fået to point i otte kampe.