HVA Sydthy smed stor føring mod Nordvestmors

nordvestmors BK

hva sydthy

3-3

fodbold, serie 2

VILS:Lørdag skulle Nordvestmors og HVA Sydthy forsøge at følge op på deres sejre fra første spillerunde, da de mødte hinanden på kunstgræsset i Vils.

HVA Sydthy lignede tidligt en klar vinder af opgøret, og efter blot 37 minutter var de foran med 3-0. Gummiben i anden halvleg gjorde dog, at Nordvestmors kunne levere et flot comeback.

- Hvis man ser kampen som helhed, havde hvert hold en god halvleg, men når man er foran med tre, skal man vinde, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

I Nordvestmors-lejren var de glade for comebacket efter den dårlige start på opgøret.

- Vores første halvleg var helt forfærdelig, men vi kom stærkt igen og viste god attitude i anden halvleg, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen.

HVA Sydthy var klart bedst fra kampens start, og i det 7. minut gjorde Jonas Bojsen det til 0-1. Selvsamme Bojsen fordoblede føringen i det 22. minut, inden Simon Overgaard scorede til 0-3 i det 37. minut. Trods HVA Sydthys dominans i første halvleg fik Nordvestmors reduceret kort før pausen, da Christian Farsinsen sparkede et indlæg fra Anders Bull i kassen.

Nordvestmors kom ud til anden halvleg med forbedret attitude og spil. De gode takter udmøntede sig i endnu en reducering fra Nordvestmors. Igen var Anders Bull i oplæggerens rolle, men denne gang stod Mathias Hansen for at gøre arbejdet færdigt. Nordvestmors fortsatte med at presse på, og i det 71. minut blev det flotte comeback fuldendt, da Mads Vester headede et langt indkast ned for fødderne af Anders Bull, der gjorde det til 3-3. Efter udligningen kom thyboerne bedre med i kampen, men trods optræk til chancer for begge mandskaber, endte opgøret altså 3-3.

Gotfred Schmidt peger på reduceringen kort før pausen som hovedårsagen til, at hans mandskab smed føringen.

- Hvis ikke de havde scoret før pausen, tror jeg, at vi havde kørt den hjem. Reduceringen var en spand koldt vand i hovedet på os, og gav dem blod på tanden, siger han.

Pausestilling: 1-3

Mål: 0-1 Jonas Bojesen (7). 0-2 Jonas Bojesen (22). 0-3 Simon Overgaard (37). 1-3 Christian Farsinsen (45). 2-3 Mathias Hansen (55). 3-3 Anders Bull (71).