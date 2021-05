HVA Sydthy tog vigtig sejr mod Nordvestmors BK

VESTERVIG:Det er fortsat tæt i toppen af Serie 2 i denne sæson, hvor HVA Sydthy kæmper med om oprykning. Derfor var der vigtige point på spil lørdag eftermiddag, da thyboerne fik besøg af Nordvestmors BK. Den duel satte hjemmeholdet sig på og vandt sikkert 5-2.

- Vi spillede en rigtig god kamp i dag. Det var især i første halvleg, vi var i kontrol og havde flere gode gennemspillet angreb, siger træner for HVA Sydthy, Gotfred Schmidt.

I første halvleg stod der HVA Sydthy på det meste, og Nordvestmors BK havde især svært at dæmme op for hjemmeholdets afleveringer i dybden. Og efter 25 minutter bragte HVA Sydthy sig også foran. Bolden blev spillet op gennem midten til Mikkel Bekhøj Jensen, som vendte rundt og scorede i målmandens venstre side.

Herefter skulle det også blive både 2-0 og 3-0 i første halvleg. Først var det Jonas Bojesen, der blev spillet i dybden og scorede efter 36 minutter. Kort tid inden pause var det Rasmus Henriksen, der modtog bolden i venstre side, tog et træk ind i banen og scorede i modsatte side.

- I første halvleg havde vi en plan om at stille os mere defensivt og satse på omstillinger, fordi vi ved, at de gerne vil slå bolden i dybden, og derfor skulle vi være mere kompakte. Det lykkedes vi ikke med, fordi vi ikke stod rigtigt og ikke pressede rigtigt, så de kunne score tre mål i første halvleg, siger Poul Bak Pedersen , som er træner for Nordvestmors BK.

I anden halvleg gik der ikke mere end tre minutter, før der stod 4-0. Her havde HVA Sydthy en chance, der blev pareret, men som endte hos Simon Overgaard. Han kiggede op og placerede bolden køligt i målmandens venstre side.

Efter den scoring kom Nordvestmors BK bedre med og begyndte at satse med flere folk fremad banen.

- De sendte flere folk frem i anden halvleg, så vi kom ufrivilligt længere tilbage. Vi lukkede også et par uheldige mål ind, men jeg synes, at vi kontrol på kampen, siger Gotfred Schmidt.

Men det lykkedes gæsterne at bringe en smule spænding ind i kampen igen. Først blev et frispark rettet af, hvor bolden havnede hos Mikkel Søndergaard, som tog et træk ind i banen og sendte bolden i mål efter 50 minutter. Med knap 10 minutter igen blev det også 4-2, da det lykkedes Morten vester at score direkte på hjørnespark.

- I anden halvleg havde vi i perioder spillet, og de to mål gav os fornyet tro, men alt i alt, var det fortjent, at det var dem, som vandt i dag, siger Poul Bak Pedersen.

Med et minut slog HVA Sydthy kontra i højre side. Her blev bolden slået fladt ind over til Jonas Bojesen, som gjorde det til resultatet 5-2.

- Der var flere, som spillede godt i dag, men jeg vil gerne fremhæve Simon Overgaard, der blev kåret til kampens spiller. Han var overalt på banen og gav god styrke til holdet, siger Gotfred Schmidt.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

HVA Sydthy

Nordvestmors BK

Resultat: 5-2

Pause: 3-0

Mål: 1-0 Mikkel Bekhøj Jensen (25), 2-0 Jonas Bojesen (36), 3-0 Rasmus Hensen (45), 4-0 Simon Overgaard (48), 4-1 Mikkel Søndergaard (50), 4-2 Morten Vester (81), 5-2 Jonas Bojesen (89)