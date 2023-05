Hvad kælderen gemte: Politiet gjorde stort fund

THY-MORS:Mandag eftermiddag gjorde Thisted Politi en større hashfangst. I et kælderrum på Refsvej i Thisted fandt patruljen mellem 300 og 400 gram hash.

- Vi blev kontaktet vedrørende en adresse og var på stedet klokken 15.25. Samlet set fandt vi dette kvantum, som ikke er blevet kontrolvejet endnu. Vi efterforsker og kan ikke afgøre på nuværende tidspunkt, om hashen var til eget brug, men i så fald er det i den høje ende, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen.

På Mors har politiet været ude at efterforske to vidt forskellige indbrud. I løbet af søndag aften og søndag nat var der indbrud i en sort Mercedes Benz håndværkerbil, der holdt parkeret på Buntmagervej i Nykøbing. Der er stjålet et stort kvantum elværktøj i form af rundsave, boremaskiner, slaghamre, stiksave, bajonetsave med mere, primært af mærket Makita. Også en bærbar pc forsvandt fra vognen.

Fra en ulåst lejlighed på Nørrebro i Nykøbing er der blevet stjålet en flyttekasse, som indeholdt forskellige Georg Jensen-genstande, Kähler vaser og andre vaser. Kassen er forsvundet i tidsrummet fra 1. til 4. maj, men tyveriet, der er sket i forbindelse med flytning, blev først opdaget og anmeldt mandag.