Hvad laver du med din far, når du har fri? Mikkel og far Alex springer ud fra fly

THISTED:En fodboldkamp på stadion, en fælles løbetur eller en film i biografen er alle klassiske far-og-søn aktiviteter. Men for Mikkel og far Alex er det ikke noget, der har den store interesse. De vil hellere kaste sig ud fra 4000 meters højde.

Lige siden Alex Ljungberg for seks år siden startede med at springe i faldskærm, har det været en hobby, der har fyldt en pæn del i hans liv. Og for tre år siden besluttede hans søn, Mikkel, at han ville hoppe efter sin far.

Et helt særligt forhold

Deres fælles interesse for at springe med faldskærm har bragt far og søn tættere sammen, og givet dem noget kun de kan snakke med om. Men det er ikke uden en vis mængde frygt, at Alex ser sin søn springe fra det lille fly.

- Det er klart, at jeg som far godt kan blive nervøs, når jeg ser min søn kaste sig ud fra den højde. Men omvendt giver det mig en tryghed, at jeg ved, at det slet ikke er så farligt, som nogle tror, siger Alex Ljungberg.

Sammen har de sprunget cirka fem spring, og hver gang har det været den samme, fede oplevelse for dem begge. Oplevelser, der har givet dem et helt særligt forhold og sammenhold.

Både med og uden far har det alle gange været en helt speciel oplevelse for 25-årige Mikkel Ljungberg.

- Det er et helt vildt adrenalinsus og en nærmest euforisk følelse, der opstår i maven på dig, når du springer, siger han.

Netop den adrenalinsult Mikkel sætter ord på, er én de begge har tilfælles. Far Alex har tidligere kørt motorcykel, gennemført ironmans og dykket på det åbne hav. Men selvom de begge jagter adrenalinkicket ved de vilde spring, så er det i højere grad fællesskabet og den hygge, der er forbundet med det, de er draget af.

Ifølge dem begge er udspringet også en fremragende måde at afstresse fra hverdagen på.

- Når du kaster dig ud fra et fly i den højde, så har du slet ikke tid til at tænke på, om konen mon er sur eller regningerne er betalt, siger Alex.

En bekymret far med højdeskræk

Alex Ljungberg er den dag i dag glad for, at hans søn Mikkel deler interessen for faldskærmsudspring, men sådan har det ikke altid været for den 57-årige udspringer, der har små 400 spring på sit CV.

- Første gang han ringede og sagde, at han skulle springe, så tænkte jeg for mig selv, hvorfor pokker han ikke kunne spille fodbold i stedet for, siger Alex, der selv begyndte at springe i faldskærm ved et tilfælde.

Og selvom det var ved et tilfælde, så har de mange ture op i fire kilometers højde i små fly og spring fra den åbne flydør afhjulpet hans højdeskræk. Efter præcis 27 spring var frygten for at springe og for højderne væk, og siden da har han ikke set sig tilbage.

- Jeg har aldrig været så bange i hele mit liv, som første gang jeg skulle prøve faldskærmsudspring. Jeg kan huske, at jeg protesterede lidt, da vi nåede 300 meters højde, men det gav min instruktør ikke meget for, når målet var 4000 meter, siger Alex Ljungberg, der sammenligner "faldskærms-miljøet" med det, der kan være blandt soldaterkammerater, fordi man har haft så vilde oplevelser sammen.

Når far og søn er på tur sammen, kan de sagtens bruge en hel dag, hvor de i løbet af dagen tager flere spring. De to har sprunget flere steder i landet, og generelt set er det typisk, at man som faldskærmsudspringer tager rundt og springer i andre klubber.

Ifølge Dansk Faldskærms Unions hjemmeside er der 21 faldskærmsklubber i Danmark.