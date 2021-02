Hvalros strandet ved mole i Nordjylland

Selv om bølgerne ved Vorupør lige nu er iskolde, er en ung hvalros kommet under væsentlige varmere himmelstrøg end der, hvor dyret normalt er på hjemmebane. Hvalrossen er nemlig kommet til Vorupør.

Her har den fundet sig til rette ved stenene i molen, men næppe for at blive et tilløbsstykke for vinterferierende strandgæster.

Langdistancesvømmeren har nemlig brug for at samle kræfter, siger vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy.

- Det er meget sjældent, vi ser hvalrosser i danske farvande. Siden 1900 er det vel sket omkring en halv snes gange, siger Tommy Hansen.

4 Foto: Ole Iversen

Han vurderer, at den unge hvalros ved et rent og skært uheld er kommet ud af kurs.

- Hvalrossen er et flokdyr. Den lever normalt i havet omkring Grønland, så den er virkelig på langfart, siger Tommy Hansen, som gætter på, at hvalrossen har taget turen til Vorupør via Svalbard, ned langs den norske kyst - og måske har rundet Shetlandsøerne inden kom til Vorupør.

- Nu ligger den sandsynligvis ved molen og samler kræfter - og den har brug for at ligge uforstyrret. Den kan sove i op til 20 timer, så det bedste man kan gøre, at lade den ligge i fred. Uanset hvor fristende det er at forsøge at komme tæt på den, så lad være. Dyret har helt sikkert brug for fred, ro og hvile, siger Tommy Hansen.