Hvem ejer veje i Vorupør: Nu skabes der klarhed

VORUPØR:De færreste tænker over, hvem der ejer vejen de kører eller går på. Således også i Vorupør, men nu skal der skabes klarhed over tre vejstrækninger i området omkring landingspladsen, der er en central del af byens trafikale infrastruktur.

Konkret drejer det sig om et område ved Vesterhavsgade, hvor der i dag er parkeringsplads foran nationalparkcentret. En del af arealet er allerede offentlig vej, men en mindre del er privat fællesvej og det er svært at fastslå, hvad der er henholdsvis privat og offentligt. Det samme gør sig gældende på henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Hawstokken. Her er der ikke overensstemmelse mellem matrikelkort og vejens status som offentlig eller privat, dels på strækningen fra Vesterhavsgade til de offentlige p-pladser, dels på den nordlige del ved promenaden.

Og den slags er noget rod, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, om årsagen til, at udvalget på sit seneste møde besluttede at fjerne enhver tvivl om vejarealernes status som enten private eller offentlige.

Et flertal i udvalget, Jørgen Andersen (K) stemte imod, har besluttet, at de to strækninger på Hawstokken samt arealet ved p-pladsen på Vesterhavsgade optages som offentlige veje. Enten gennem frivillig aftale med de nuværende ejere eller ved ekspropriation.

- Så bliver det hele til offentlige arealer. Det er det eneste fornuftige, siger udvalgsformanden med henvisning til, at de tre strækninger dels har betydning for trafikafviklingen, dels at det vil skabe fuld klarhed over, hvem der skal holde dem ved lige fremover.

Trods beslutningen imødekommer udvalget et ønske fra Fiskerkompagniet, der ejer en del af arealet ved p-pladsen foran nationalparkcentret. I indstillingen fra forvaltningen var der lagt op til, at hele den offentlige p-plads på Vesterhavsgade-Hawblink skulle være omfattet af to-timers parkering.

- Vi har lyttet til argumenter fra Fonden om, at tidsbegrænset parkering på den del af arealet, som hidtil har været fondens ejendom, er uhensigtsmæssig blandt andet i forhold til de, der parkerer i området, når de skal ud at fiske. Derfor bliver her 10 p-pladser uden tidsbegrænsning, siger Jens Kr. Yde, som håber, at områderne kan overgå til offentlig ejendom gennem frivillige aftaler og ikke ved ekspropriation.