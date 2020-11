Hvem mangler noget sølvtøj?

THY-MORS:Da Thisted Politi 13. november standsede og ransagede en personbil på Mors, blev der fundet forskellige effekter, blandt andet noget sølvtøj og smykker.

Det er ikke lykkedes for politiet at finde ud af, hvem der ejer tingene, der angiveligt er stjålet. Lokalefterforskningsafdelingen i Thisted fremlyser derfor effekterne og beder folk om at henvende sig, hvis man har kendskab til tingene.