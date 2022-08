Hvem skal så betale: Ingen kommunale kroner til spillerbokse på stadion

THISTED:Divisionsforeningens krav til danske fodboldstadioner, der bruges til afvikling af kampe i Superligaen samt i 1. og 2, division, er klart beskrevet i et dokument fra 2020. Blandt dokumentets 72 punkter lyder et, punkt 28, at der skal være overdækkede spillerbokse, i 2. division med plads til 2 gange seks personer.

Med tanke for det har TFC søgt kommunen om 100.000 kroner til overdækning af spillerboksen på Sparekassen Thy Arena, så spillerne er sikret mod genstande, der kastes ned på banen. For at opnå den sikkerhed, vil TFC overdække spillerboksene med en konstruktion i galvaniseret stål med glas i siderne til en samlet pris på 100.000 kroner.

Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik behandlede i denne uge ansøgningen og besluttede ikke at imødekomme den.

Et "principielt signal"

Udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) siger, at det er uhensigtsmæssigt, når der kommer individuelle ansøgninger om støtte til enkeltprojekter - her overdækningen af spillerboksene.

- Kravet var beskrevet af Divisionsforeningen allerede i 2020 - og så kommer der en ansøgning om støtte til boksene i 2022 få måneder efter, vi gav TCF Elite tilsagn om et sponsorat på 800.000 kroner årligt i fire år. Klubben må selv finde pengene til spillerboksene, siger Jens Kr. Yde og tilføjer, at der også ligger et pricipielt signal i udvalgets beslutning.

- En klub kan ikke regne med, at kommunen står som bagstopper for alle klubbens økonomiske udfordrigner, siger han.

Udvalgsmedlem Mette Kjærulff (S) er af samme opfattelse.

- Spørgsmålet er, hvad vi kan og og hvad vi skal støtte. Her er tale om et formål, vi ikke skal støtte - og så er der tale om en prioritering, siger udvalgsmedlem Mette Kjærulff (S) og peger på, at de 100.000 kroner til overdækning af spillerboksene skulle hentes på kommunens konto til drift af idrætsanlæg. Den er på 1,5 mio. kroner.

- De penge skal bruges til vedligeholdelse af parker og idrætsanlæg over hele kommunen, og i en tid, hvor vi ser indad i forhold til bevillinger på alle områder - og til besparelser - så er 100.000 kroner ud af et beløb på 1,5 mio. kroner mange penge til et enkelt formål, siger Mette Kjærulff.

Peter Boel, bestyrelsesformand i TFC Elite A/S, er skuffet over udvalgets beslutning.

- Det er en alvorlig sag. Overdækningen skal beskytte spillerne og det er et krav. Selvfølgelig kan der laves en midlertidig løsning, men det vil ikke være optimalt i forhold til det, man forventer på Sparekassen Thy Arena, siger Peter Boel i telefon fra England, hvor han er på forretningsrejse og derfor har svært ved at kommentere sagen yderligere før han har fulgt op på udvalgets beslutning.

Flere aspekter

For Peter Skriver Nielsen (S), medlem af kommunens økonomiudvalg, er der flere aspekter i sagen end selve overdækningen af spillerboksene.

- Kommunen støtter allerede TFC, men spørgsmålet er, om vi skal betale for det hele eller for det nødvendige. Det er skattekroner, vi bruger, og det rejser spørgsmålet, om det er kommunens opgave at sikre klubben økonomi til at leve op til nogle regler, der som her er stillet af Divisionsforeningen - eller om det er fodbolden selv, der skal finansiere sine egne krav til klubberne. Det er jo nemt for divisionsforeningen at stille krav uden samtidig at komme med pengene til at opfylde dem, siger Peter Skriver, som mener, at det også må være en opgave for en klub selv at finde penge til at opfylde de krav, den skal leve op til.

Peter Skriver anerkender, at foldbold er en stor sport med masser af talent og bredde, som også skal tilgodeses.

- Og så er det, vi må spørge: Hvordan bruger vi skattekronerne til at understøtte det hele. Kan en klub ikke være i det, den selv har opbygget med kommunal støtte og sponsoraftaler, så burde den være tidligere ude og finde finansiering til at imødekomme de krav, den skal leve op til, siger Peter Skriver.