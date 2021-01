Hverken fest eller fadøl: Thisted Bryghus aflyste årets fjerde højtid i Thy

THISTED:Intet er helt som det plejer i en nedlukket dagligdag. Heller ikke fredagens generalforsamling i Thisted Bryghus, som i år bedst kan betegnes som en skygge af det, der normalt er årets fjerde højtid i Thy.

Den plejer at samlet op mod 1500 aktionærer og gæster i Thyhallen i Thisted, for der ud over en generalforsamlings fast indslag, beretninger og regnskab også er tid til både kortspil, gule ærter - og ikke mindst til at nyde de produkter, som i regnskabsåret 2019 til 2020 sikrede bryghuset et overskud efter skat på 2,567 mio. kroner. Skulle nogen være i tvivl, er produktet de øl, som trods sidste års corona-nedlukninger alligevel fandt vej til de danske ganer og svælg.

På en normal bryghusgeneralforsamling ville både bestyrelsesformand Verner Jensen, tv., og direktør Aage Svenningsen, th., hæve glasset til en skål flere gange under deres beretninger. Men sådan blev det ikke i år. Foto: Bo Lehm

Gode resultater vil på en normal generalforsamling blive skyllet ned med en ordentlig skål - eller flere, og som regel i et af bryghusets nye produkter, men ikke i år.

Thisted Bryghus valgte nemlig at aflyse generalforsamlingen. Forklaringen var indlysende. Forsamlingsforbuddet på fem personer gjorde det umuligt. Bestyrelsesformand Verner Jensen opfordrede direkte aktionærerne til at blive væk og udtrykte ønske om at generalforsamlingen kun blev med deltagelse af tre personer, ham selv, direktør Aage Svenningsen og dirigenten.

Opfordringen blev fulgt. Generalforsamlingen samlede de tre personer på dirigenten advokat Carten Lyngs kontor i Thisted. Uden kortspil, gule ærter, fest og fadøl, men blot for at godkende det regnskab, som trods alt blev bedre end forventet.