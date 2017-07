Hvidbjerg Vesten Å Kirke har nu hele to klokker

SVANKJÆR: Der skulle på grund af tidens tand en ny (fritstående) klokkestabel til ved Hvidbjerg Vesten Å Kirke. De forskellige overvejelser og tillader endte med, at kirkens gamle klokke fra ca. 1560 ikke må bruges til automatisk klokkeringning, men den er bevaringsværdig, fortæller kirkeværge Jens Sand Møller:

- Så nu meddelte Nationalmuseet, at der skulle være plads til to klokker i klokkestabelen, og at vi skulle have en ny klokke til hverdagsbrug. For Arbejdstilsynet tillader ikke manuel ringning til hverdag. Men vi må godt bruge den gamle klokke ved særlige lejligheder, fortæller han og fortsætter:

- Faktisk er det også sådan, at tonen i den ny klokke skulle være så tæt på den i den gamle, som det overhovedet er muligt.

Den ny klokke, inklusive ophængning m.v., har menighedsrådet fået betalt af en særlig pulje, kaldet Den A.P. Møllerske Støttefond, i størrelsesordenen 130.000 kr. Alt i alt koster hele projektet lige omkring 1 mio. kr., oplyser kirkeværgen, og resten af pengene har menighedsrådet lånt af stiftsmidlerne.

Fredag blev den ny klokke hængt op ved siden af den gamle i den ny klokkestabel. Den ny klokke er bestilt hos firmaet Kirkeklokken ApS, Nykøbing Mors, og det var indehaver Claus Bek Nielsen, der hængte klokken op med hjælp fra sin søn, Alexander Trans Nielsen, der er i lære som smed. Den ny klokke er støbt i en bronzelegering hos klokkestøberfirmaet Koninklijke Eijsbouts i Asten i Nederlandene, og den vejer 285 kilo i sig selv og knap 400 kilo med beslag og øvrig ophængning.