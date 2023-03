Hvis skolelukninger gennemføres bør politikerne udskiftes

DEBATINDLÆG:Thisted Kommune nedprioriterer børns trivsel og et liv i udkanten - stik mod tidens strømning.

Kommunalpolitikeres opgave er at varetage borgernes interesser inden for de kommunale anliggender.

Denne opgave ser nu ud til at blive misligholdt i Thisted Kommune. Som led i deres opgave lægges kursen for kommunen og budgetterne, der sætter rammen for drift og udvikling, men også for afvikling. De står også til ansvar for dem.

Hvis de fremlagte skolelukninger vitterligt forsøges gennemført, så bør både folkeskolestruktur og kommunalpolitikere udskiftes snarest.

Som børnefamilie har det stor betydning for os, at et område kan tilbyde gode rammer for vores børns opvækst og trivsel - herunder selvfølgelig børneinstitutioner og skole.

Det har stor værdi, at der er et lokalt tilbud, nære relationer og et godt liv. Det er en del af fundamentet for at etablere sig trygt.

Hvis man vil understøtte livet uden for de større byer, er det selvfølgelig en forudsætning at bevare disse lokale tilbud.

Vil man derimod affolke yderområder, mindre bysamfund og landområder, så er det effektivt og kynisk blot at lukke disse lokale tilbud.

Thisted Kommune har nu lagt op til, at der politisk ønskes afvikling af yderområderne. Selvfølgelig er det til stor ulempe for alle, der bor uden for Thisted by. Det er et stærkt politisk signal om, at økonomi er det eneste gyldige argument, og at intet andet har værdi. Det er også et utvetydigt signal om, at magten ønskes centreret, og at beslutninger tages oppefra uden medbestemmelse fra borgere eller berørte.

Jeg tror derimod på styrken i at være lokalt funderet. At have sine børn og deres børneinstitution og skole tæt på. At have tid og mulighed for at engagere sig i lokale fællesskaber og foreninger, hvilket vil være stærkt begrænset af at skulle bruge sit barneliv på transport og på at være en ubetydelighed i mængden af stordrift, som Thisted Kommune lægger op til med overdreven centralisering af skolebørn.

Det gode liv starter med trivsel i børnealderen. Jeg synes, børnene er de vigtigste at give gode rammer for trivsel. Truslen om mistrivsel er stor, som vi hører om næsten dagligt i medier og undersøgelser.

Trivsel er mange ting, men det er i hvert fald også trivsel i skolen, som jeg ser for mig vil blive markant forringet af at blive deporteret til centraliserede kæmpeskoler, hvor der er mindre tid pr. elev, færre voksne på grund af større klasser, mindre nærhed og mindre tilhørsforhold.

Formentlig holder argumentet om penge sparet ved denne strategi, men kun angående udgifter til selve skoledriften. I folkeskolen går stort set alle børn. Skolen stiller større krav, og dagene bliver længere. I forvejen skubber det mange børn ud over kanten af, hvad de kan præstere og kompensere for, hvis de har de mindste udfordringer med sig.

Samler man blot endnu flere børn i samme skole, samme klasse, samme fabrikslignende institution, så vil det skubbe endnu flere børn ud over denne kant. Om det først vil vise sig i økonomiske tab eller menneskelige er for mig ligegyldigt, begge dele går hånd i hånd. Og det er et uacceptabelt tab og en forkert retning af gå.

Uden for skolen er dog det meste liv. For alle udefra vil den øgede transport også begrænse trivslen i fritiden. Tiden er vores nok vigtigste og knappeste ressource, og den tager transporten fra vores børn. Det tager måske deres cykeltur, deres morgen med familien, deres fritidsinteresse efter skole. Det vil sige både deres sundhed, deres familierelationer og deres forpligtende fællesskaber. Selvfølgelig med den ulighed, at det kun gælder børn, der kommer udefra.

Thisted Kommune, Thy og omegn, nyder godt af en bølge af positiv udvikling på mange områder. Der er vækst i international interesse, gastronomi, natur, iværksætteri, klimaindsats, energi og læger. En udvikling i udkanten, som mange landsdele følger interesserede og anerkendende med i.

Det er helt ubegribeligt, hvorfor Thisted Kommune nu vil ødelægge incitamenter for at etablere sig i udkanten. Jeg savner værdier og visioner i den politik. Selvfølgelig skal økonomi prioriteres, når den ikke er uendelig. Alle ressourcer skal prioriteres. Også vores tid og vores børns tid. Men at sparekrav udmøntes på en forringelse af vores børns rammer for det gode liv, det er en uacceptabel politisk prioritering.

Det oplagte råd er at droppe lukningerne.

Gå den rigtige vej, understøt lokalområderne. Sørg for at sikre stabil drift i de små samfund. Giv skolerne fri til at organisere sig bæredygtigt i forhold til trivsel. Inddrag elevråd, forældreråd, lærere og skoleledelser i tilrettelæggelsen af folkeskolestrukturen. Prioriter børn og trivsel. Ellers må jeg gentage - hvis de fremlagte skolelukninger vitterligt forsøges gennemført, så bør både folkeskolestruktur og kommunalpolitikere udskiftes snarest.