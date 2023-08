Vred kørestolsbruger truer med at tisse i elevatoren

THISTED:- Jeg kommer med et surt opstød. Nu har jeg fire gange skullet på wc, mens jeg var i J. P. Jacobsen Center i Thisted. Jeg sidder i kørestol, men kan ikke komme på handicaptoilettet i centret. Ingen af de forretninger, hvor jeg har henvendt mig, ved, hvor jeg kan få en nøgle til toilettet. Det er så dårlig service til os handicappede. Næste gang sætter jeg mig og tisser i elevatoren!

Yvonne Andersen er vred. Selv om hun indskyder, at truslen om elevatorvædning skal tages med et smil, er hendes kritik alvorligt ment. Når man skal, så skal man, og det kan blive et problem, hvis man som kørestolsbruger er henvist til et eneste aflåst handicaptoilet, og ingen ved, hvor nøglen til det befinder sig.

Den situation har Yvonne gentagne gange befundet sig i i shoppingcentret på Store Torv.

- Når ekspedienterne ikke kan finde nøglen, har jeg et problem. Jeg har en halvsidig lammelse efter to blodpropper i hjernen, men jeg har trænet mig op til at kunne betjene mig selv på et toilet med håndtag. Sammen med en ledsager kommer jeg i J. P. Jacobsen Center cirka en gang om ugen. Det er praktisk, når vi kan parkere i kælderen, siger 59-årige Yvonne Andersen, der bor på plejecentret Klitrosen i Klitmøller.

Og når man trygt kan stole på, at der er et handicaptoilet på overetagen. Problemet med den manglende nøgle har nemlig ikke altid været der, påpeger hun.

- Tidligere opbevarede man toiletnøglen i Skoringen. Det var dengang butikken lå på første sal på samme etage som handicaptoilettet. Så flyttede Skoringen ned i stueetagen, hvorefter nøglen blev opbevaret i Kaffeslapperas, men den café er jo lukket nu. Siden har jeg ikke kunnet få udleveret en nøgle, når jeg er trængende. Jeg har også spurgt i Føtex og i Intersport, om jeg kunne få en nøgle. Nej, var svaret, og ingen af stederne vidste man, hvor nøglen var, siger Yvonne Andersen.

- Vi har faktisk en nøgle liggende i Skoringen, som kan benyttes i nødstilfælde, og det tror jeg også, de andre butikker har, men det er i Føtex, folk oftest henvender sig, siger skotøjsforhandler Daniel Smalbro Pedersen. Arkivfoto: Bo Lehm

Nordjyske har forelagt problemet for indehaveren af Skoringen, Daniel Smalbro Pedersen.

- Der ligger en nøgle til handicaptoilettet i Føtex, hvor man kan afhente og aflevere den. Det er nemmest at henvende sig der, for vi andre butikker er tit optaget af kunder. Det er er ærgerligt, at hun oplever, at det er svært at komme til toilettet. Vi har faktisk en nøgle liggende i Skoringen, som kan benyttes i nødstilfælde, og det tror jeg også, de andre butikker har, men det er i Føtex, folk oftest henvender sig, siger Daniel Smalbro Pedersen.

Kunne I ikke bare lade handicaptoilettet stå ulåst, som det er tilfældet med de almindelige toiletter?

- Grunden til, at det er aflåst, er, at vi skal sikre, at det er ledigt, når folk med handicap henvender sig. Og også sikre, at det er rent og pænt. Vi får ind imellem henvendelser i Skoringen om at låne nøglen, og det gør vi gerne. Jeg har ikke hørt nogen kunder klage over adgangen til handicaptoilettet, siger Daniel Smalbro Pedersen.

Men hvis det er lidt uklart for både kunder og ansatte, om og hvor der findes nøgler, kunne man så ikke hænge et opslag op om det?

- Det må du spørge centerledelsen om. Jeg er bare lejer, siger indehaveren af Skoringen.

Centerledelsen med direktør Per Overgaard Christensen i spidsen har ikke taget telefonen trods gentagne opkald.