Hvor skal de sove i nat: Køjesenge i redningshus kan blive til shelterpladser hos naboen

LYNGBY:Vandrere og cykelturister kan måske fortsat få en billig overnatning i Lyngby selv om de otte køjer i det gamle redningshus, som gennem adskillige år har været et tilbud om primitiv overnatning ikke længere er tilgængelige.

Alternativet til køjerne kan være et par shelters opført i baghaven hos genboen. Selv om shelterne ikke i sig selv er et overnatningstilbud i en autentisk bygning med en god historie, står de i haven til et hus, som også er en del af en autentisk historie om Lyngby, fortæller husets ejer, Ib Poulsen, medlem af Thisted kommunalbestyrelse.

- Jeg arvede huset af min onkel for nogle år siden. Han var født der i 1929 og boede der hele sit liv, men huset er bygget af min morfar i 1923. Han var flyttet fra Klintholm på Møn fordi han havde fået hyre på en Lyngby-kutter. Så mødte han min mormor. Hun var ud af en af de familier, der var udflyttere fra Agger til Lyngby. Så huset er da også en del af historien om Lyngby, siger Ib Poulsen.

Ib Poulsen er klar til at bygge to shelters i baghaven til sit hus, der ligger lige overfor redningsstationen. Det er bygget i 1923 af hans morfar Foto: Bo Lehm

Ib Poulsen er blandt de, der undrer sig over, at Naturstyrelsen, som ejer huset, ikke længere kan holde det åbent som primitivt overnatningssted, men fremover kun som et "madpakkehus" uden overnatningsmulighed, men dog med toilet og køkkenfaciliteter. Hidtil har voksne vandrere eller cykelturister haft mulighed for at overnatte i en af husets otte køjer for 30 kroner - børn for det halve.

Under bagatelgrænsen

Naturstyrelsen har stoppet for overnatningen i huset, fordi det ikke opfylder kravene til et primitivt overnatningssted, blandt andet fordi der er køkken og toilet.

- Det optimale var selvfølgelig, hvis redningshuset fortsat kan bruges som overnatning, men det er ikke muligt, som reglerne er lige nu. Umiddelbart virker det fjollet, at fjerne en overnatningsmulighed, som efter mine oplysninger årligt bruges af et par hundrede betalende gæster . Det er så få, at det må være under bagatelgrænsen, hvor nogen mener, det er en konkurrent til andre overnatningssteder, siger Ib Poulsen.

- Det er ud over al sund fornuft at fjerne køjerne i redningshuset, men vi skal videre, og derfor er jeg klar til at stille et par shelters op i haven bag mine bedsteforældres hus. Så kan folk overnatte her - og samtidig bruge toilet og køkken i redningshuset - og de kan også spise der, nu hvor det er blevet et madpakkehus, siger Ib Poulsen.

Han har drøftet shelter-planerne med lokale i Lyngby, som støtter planerne.

- Nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi rent praktisk griber tingene an, siger Ib Poulsen, der kalder projektet en reaktion mod konsekvensen af nogle uhensigtsmæssige regler, som han har skrevet og bedt erhvervsminister Simon Kollerup se på.

Ingen mister noget

Bent Thodsen, indehaver af Hanstholm Camping, en af Thisted Kommunes store turistvirksomheder, mener i lighed med Ib Poulsen at sagen om de otte køjer i redningshuset er under bagatelgrænsen.

- Der går intet fra nogen, fordi et par hundrede vandrere og cyklister hver betaler 30 kroner for en overnatning i en køje i redningshuset i Lyngby. Tilbuddet henvender sig til et segment af turister, som bevidst går efter den type overnatningsmulighed, og mig bekendt er der absolut ingen i branchen, som har beklaget sig over overnatningerne i redningshuset, siger Bent Thodsen og tilføjer, at sagen for ham at viser, at Naturstyrelsen er ramt af nogle rigide regler, som blandt andet campingbranchen også har det svært med.

Derimod mener Bent Thodsen ikke, at Ib Poulsens shelter-planer er en løsning.

- To shelters er blot en måde at komme uden om nogle regler, som står i vejen for en overnatningsmulighed. Det, der er brug for er, at få reglerne ændret så de er i tråd med tiden, siger Bent Thodsen.