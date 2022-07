Hvor stor er kæmpestenen under Limfjordens vand?

SKALLERUP:Søren Torp er geolog, så naturligt nok er han vild med sten. Især de store af slagsen.

Han var en af hovedkræfterne bag projektet, da en rigtig stor sten for nogle år siden blev gravet op fra den mark uden for Hundborg, hvor den havde ligget siden isen engang skubbede den herned for Norge.

Og nu har han, der er vokset op i Thy, men i dag bor i Tjele og har job i ingeniørfirmaet Niras, kig på en anden af hjemegnens kæmper: Nemlig Sælstenen, der ligger på bunden af Limfjorden, nogle hundrede meter ude i vandet fra Skallerup på Mors og cirka en kilometer syd for Vilsund.

- Jeg er jo sådan en slags stenbuster. Vi har Hundborgstenen, og her lige ovre på den anden side Skyumstenen. Og så Sælstenen, siger Søren Torp, som vi møder på stranden ved Skallerup.

Geolog Søren Torp (til venstre) sammen med sine to kolleger fra Niras, Daniel Palm Simonsen og Morten Nørgaard Stenkær, som han har fået til at lave en ekkolodmåling fSælstenen Foto: Henrik Bo

Ved lavvande havde vi kunnet skimte topppen af stenen. Men i dag er den usynlig, for den mere end friske vind har presset vand over på Mors-siden af sundet. Det er godt, for højvandet er forudsætningen for det forsøg på at måle stenen, som Søren Torp har fået to af sine kolleger fra Niras' afdeling i Aalborg til at foretage.

For hvor stor er Sælstenen faktisk? Kommer den - ligesom Hundborgstenen - ind på top 10 over de største danske sten?

De to Niras-medarbejdere er kommet til Mors med en ny, sejlende drone - et cirka en meter langt, eldrevet, fjernstyret og programmerbart fartøj ved navn Vera.

Det er en perfekt dag til opgaven, ikke bare fordi der er meget vand i fjorden. For Niras-medarbejderne vil gerne benytte lejligheden til at teste, hvordan Vera klarer sig i bølgegang som denne onsdag, hvor der dannes hvidt skum på bølgetoppene.

Dronen Vera på Limfjordens krappe bølger - i færd med at måle størrelsen på den sten, som sælerne ved lavvande kan ligge og sole sig på. Foto: Henrik Bo

12 sæler på stenen

Med på stranden er en lystsejler fra Gudnæs i Thy, Søren Peter Davidsen. Han kender farvandet - og Sælstenen - godt. Og han kan bevidne, at det ikke er tilfældigt, at den har fået sit navn. For stenen er et yndet opholdssted for fjordens pattedyr.

- Jeg har talt 12 sæler på stenen. Men så ligger de også tæt, fortæller Søren Peter Davidsen.

Også en lokal hundelufter kommer forbi. Hun kan fortælle en anden historie om Sælstenen: At karlene på områdets landbrug traditionelt fejrede det veloverståede høstarbejde med en svømmetur ud til stenen.

Imens kan den ene af de to Niras-medarbejdere, Daniel Palm Simonsen, konstatere, at dronen klarer opgaven ganske godt. Den er blevet programmeret til at sejle frem og tilbage i et cirka 40 gange 40 meter stort område omkring stenen - med en halv meters afstand mellem hver gennemsejling.

- Jeg er ret imponeret over, hvad den kan. I det her vejr er der selvfølgelig noget afdrift, men den kommer hele tiden tilbage og følger linjerne, siger han, mens han på en computerskærm følger dronens bevægelser frem og tilbage gennem det område, den er blevet programmeret til at gennemsejle.

Vera laver en ekkolodning cirka to gange i sekundet. Så det er store datamængder, som bliver lagret i dronens computer i løbet af de cirka halvanden time, som opgaven tager. Med et batteriskift undervejs.

- Det gik ret problemfrit, fortæller Daniel Palm Simonsen i telefonen, efter at han og kollegaen, Morten Nørgaaard Stenkær, var kommet hjem til Aalborg og havde lavet en foreløbig behandling af de indsamlede data.

Foto fra (en flyvende) drone af dronen Vera på arbejde. Til venstre kan Sælstenen skimtes. Foto: Niras

Måske ind på top 10

Men hvor stor er den så, stenen?

Tilsyneladende cirka syv meter lang og fire meter bred. Og fra fjordbunden og op er den cirka 2,1 meter. Der hvor stenen ligger, var der onsdag cirka 2,8 meter dybt. Så der var altså cirka 0,7 meter vand over stenen, fortæller Daniel Palm Simonsen - som dog understreger, at der er tale om foreløbige tal.

Men hvis tallene holder, kan det godt sende Sælstenen ind på top 10 over de største danske sten, konstaterer Søren Torp.

Han håber nu at kunne få stenen målt op mere præcist med hjælp fra en dykker.

- Og så skal vi have en geolog ud at kigge på den for at fastslå, hvad det er for en sten. Mig eller en anden, der har forstand på bjergarter. Men spændende er det i hvert fald, siger han.