I 1999 fik fodboldstjernen Jesper Grønkjær en pris. Den pryder stadig i stuen

THY: I år er det 25. gang, at prisen som Årets Thybo bliver uddelt. Fodboldstjerne Jesper Grønkjær var den anden prismodtager, da han fik prisen i 1999 som symbolet på det drive, der skulle til for at føre Thy ind i det næste årtusinde.

I anledning af prisens jubilæum har Thy Erhvervsforum og Sparekassen Thy, der i fællesskab hvert uddeler prisen, spurgt Jesper Grønkjær, hvad prisen betød for ham dengang og nu.

- Jeg var jo så ung dengang. 22 år og måske ikke så reflekteret over, hvad jeg havde opnået ved at få prisen. Men jeg kan huske, at det betød noget for mig, at prisen havde med mine rødder at gøre. På det tidspunkt havde jeg været væk fra Thisted i fem år, så Årets Thybo blev for mig et symbol på at huske det, jeg kommer fra, siger Jesper Grønkjær i en pressemeddelelse.

Står fremme i stuen

I januar 2000, hvor Jesper Grønkjær modtog prisen, var der fuld gang i fodboldkarrieren hos Ajax Amsterdam og en planlagt træningslejr i Tunesien kunne ikke aflyses. Derfor var det Jespers forældre, der dengang tog imod prisen og bronzeskulpturen af ”Thisted-pigen”, der følger med. I dag står den fremme i Jesper Grønkjærs stue som en daglig påmindelse om hjemstavnen, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Thy er jo mit ophav, og selvom det er 27-28 år siden, jeg flyttede hjemme fra Platanvej i Thisted, så er det her, jeg kommer fra. Jeg er selv gået og kørt forbi Thisted-pigen på Kystvejen et utal af gange, og kommer stadig i Thy fem-seks gange om året, og derfor betyder prisen og skulpturen noget helt særligt for mig, siger Jesper Grønkjær.

Prisen Årets Thybo blev stiftet af det daværende Thy Erhvervsråd og Sparekassen Thy i 1998. Den uddeles hvert år til en person, der har sat Thy på landkortet gennem erhvervsinitiativer, sportslige præstationer, turistmæssige tiltag og kulturette begivenheder. På fredag, 6. januar, uddeles prisen for 25. gang til Thy Erhvervsforums nytårskur, hvor alle de tidligere prismodtagere i anledning af jubilæet er inviteret til at deltage.