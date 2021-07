I bedstefars galleri i skoven: Tre generationer udstiller

KRONENS HEDE: En cykelrute går lige forbi, og man kan også godt komme hertil i bil. Man skal bare køre mindst en kilometer ad en grusvej. Men nogen central beliggenhed har det ikke ligefrem - det lillebitte galleri, som på lørdag åbner i den af klitplantagerne i Nationalpark Thy, der bærer navnet Kronens Hede.

Det sker med en udstilling, hvor tre generationer mødes: Ernst Kempf, som bor i huset bagved sammen med sin hustru Birthe, har inviteret datteren Suzette Kempf og barnebarnet Katinka Kempf Olrik til at udstille sammen med ham selv.

Galleri i honningværkstedet

81-årige Ernst Kempf har - især efter at han gik på pension som gymnasielærer - arbejdet med at dreje skåle, krukker, fade og smykker i træ. Samtidig har han været biavler, men sidste år skilte han sig af med bierne, og så blev der plads til noget andet i det træhus, der havde fungeret som hans honningværksted. I øvrigt var huset på 20 kvadratmeter en del af boligen for Ernst og Birthe Kempf og deres dengang hjemmeboende børn, fra da familien i 1978 flyttede til Kronens Hede og indtil de fik bygget deres blivende hus.

To af Ernst Kempfs vaser, med "naturlige" huller, skabt af borebiller.

- Jeg syntes, at det kunne være rigtig spændende, at vi prøvede at være fælles om at udstille. Samtidig er det en god måde at få deres kunst frem i lyset på, siger Ernst Kempf.

60-årige Suzette Kempf er oprindelig skuespiller, men har i mange år primært arbejdet som billedkunstner - i London og i Spanien, hvor hun tidligere har boet, og nu med base i Viborg. Hendes billedverden er fuld af farver - og ofte er malerierne et mylder af mennesker, dyr, stiliserede planter, himmellegemer og symboler.

"Hvor kærligheden blomstrer" af Suzette Kempf.

Slagtesvin i sort-hvid

Det er nogle anderledes dystre tegninger, Suzettes niece, 18-årige Katinka Kempf Olrik, viser. I sort-hvid skildrer hun bl. a. slagtesvinenes brutale vej til kødhakkemaskinen. Og hun udstiller en alternativ version af et klassisk motiv, Jomfru Maria med Jesus-barnet.

Tegningerne er blot en af en række udtryksformer, Katinka har arbejdet med. I skolen fyldte hun sine kladdehæfter med tegninger, samtidig med at hun lavede videoer:

- Jeg er sindssygt ordblind, så jeg har altid brugt video som udtryksform i stedet for at skrive opgaver, fortæller hun.

"Animal's Paradise" af Katinka Kempf Olrik.

Under coronaen begyndte Katinka at arbejde mere koncentreret med både tegneriet og med anden slags billedkunst.

Hverken Suzette eller Katinka havde brug for betænkningstid, da deres far/bedstefar inviterede dem til at udstille:

- Efter at jeg er flyttet til Viborg, kommer jeg i forvejen meget i Thy, og jeg syntes det var hyggeligt, at tre generationer kunne mødes, siger Suzette Kempf.

Katinka Kempf Olrik er enig:

- Jeg synes, det er noget fantastisk kunst de laver. Og at det på en helt anderledes måde passer godt sammen, siger hun.

Sin unge alder til trods har Katinka allerede haft flere udstillinger, både på Sjælland og i Aarhus, hvor hun i dag bor. Efter sommerferien skal hun starte på kunstlinjen på Krabbesholm Højskole i Skive.

Katinka Kempf Olrik, Suzette Kempf og Ernst Kempf med det lille galleri i baggrunden. Thy.Foto: Henrik Louis

Ingen faste åbningstider

Galleriet på Kronens Hede Vej 12 har ingen faste åbningstider. Der er åbent, når der er nogen hjemme - så det er bedst at ringe i forvejen. Der er ikke sat nogen slutdato for udstillingen.