I dag hyldes Rikke og andre ”velfærdshelte”: - Jeg er fyldt op af kærlighed og glæde, når jeg går hjem

BEDSTED:- Når du går hjem fra arbejde, har du gjort en kæmpe forskel for nogle mennesker. Det at kunne give omsorg til andre hver dag giver mig meget mere end penge og alt muligt andet.

Sådan siger 30-årige Rikke Bredahl Jørgensen.

Hun er social- og sundhedsassistent og arbejder til daglig på Bedsted Friplejehjem, og så er hun et af årets 100 velfærdstalenter, som kåres senere i dag.

Det er en pris, som pensionsselskabet Pensam og FOA Ungdom står bag. Prisen, Velfærdens Talent 100, er en pendant til de forskellige erhvervspriser og hylder ”nogle af landets dygtigste og mest talentfulde unge mennesker inden for kernevelfærden.”

Det var lidt et tilfælde, der fik Rikke Bredahl Jørgensen ind i velfærdsfaget. Hun skulle egentlig have været maler, men da hun som 17-årig i forbindelse med praktik havde en maleopgave på det tidligere demensplejehjem i Ydby, fandt hun ud af, at der skulle skiftes spor. De søde beboere vandt hendes hjerte.

- Jeg ved slet ikke, hvad der skulle give mere mening end det, jeg laver nu. Jeg er fyldt op af kærlighed og glæde, når jeg går hjem, siger Rikke Bredahl Jørgensen.

Det kommer naturligt

Det var Lene Nielsen, som Rikke Bredahl Jørgensen har taget sin uddannelse sammen med, der nominerede hende til prisen.

I nomineringen skriver Lene Nielsen blandt andet: ”Rikke er en meget omsorgsfuld person, som giver så meget af sig selv. Hun er meget kreativ på sit arbejde med beboerne, hun spiller guitar og synger for og med beboerne.”

Da der ikke var corona i Danmark, var Rikke Bredahl Jørgensens datter ofte med på besøg på Bedsted Friplejehjem, som Rikke Bredahl Jørgensen ser som sit andet hjem. Privatfoto

Rikke Bredahl Jørgensen er glad, rørt og beæret over nomineringen, og selvom hun ikke er meget for opmærksomheden, synes hun, det er dejligt, at hun og andre i branchen bliver værdsat for det, de gør.

- Jeg holder beboerne i hånden, hvis de har brug for det, og viser omsorg for kollegaerne. Jeg synes jo, det kommer meget naturligt, siger hun.

Arbejdet på Bedsted Friplejehjem betyder så meget for Rikke Bredahl Jørgensen, at hun ser det som sit andet hjem. I dag er Rikke Bredahl Jørgensens datter knap to år gammel, men da Rikke Bredahl Jørgensen var på barsel med hende, og før corona kom til Danmark, besøgte hun beboerne på plejehjemmet hver 14. dag sammen med datteren.

- Hun var med, siden hun var tre dage gammel. Det er en god måde at lære sine børn, at man skal drage omsorg for de ældre, siger Rikke Bredahl Jørgensen.

Flere fra Thy

Bandt årets 100 velfærdstalenter er også 28-årige Michaela Bliksted Mosgaard, der arbejder som portør på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Hendes kollega skriver blandt andet i nomineringen: ”Det er tydeligt at mærke hendes tilstedeværelse i hverdagen, da hun er anerkendende overfor alle - og altid villig til at hjælpe til, selvom det ikke forventes af hende”.

Også 34-årige Camilla Thorn Kristensen modtager i dag den fine pris.

Hun er social- og sundhedsassistent/vejleder i Hjemmeplejen Syd - Hurup og har blandt andet fået følgende ord med i nomineringen af sin kollega: ”Camilla skal hyldes, fordi hun som vejleder for SOSU-hjælper og SOSU-assistenter er faglig dygtig og engageret, imødekommende.”

Rikkes fejres på plejehjemmet

Af en pressemeddelelse fremgår det, at talentlisten bliver lavet for fjerde år i træk ”for at sætte fokus på den vigtige opgave sosu-assistenten på plejehjemmet, paramedicineren, pædagogmedhjælperen og serviceassistenten på hospitalet løfter hver dag.”

- At vi i Danmark har kunnet se så mange af vores kære komme sikkert og trygt gennem en sundhedskrise, man ikke har set magen til i over 100 år, skyldes ikke mindst de faggrupper, vi får lov at arbejde for hver dag, siger Torsten Fels, som er adm. direktør i Pensam, i pressemeddelelsen.

Prisen fejres normalvis på Christiansborg, men det foregår i år på grund af corona-restriktioner digitalt, hvor social- og ældreminister Astrid Kragh (S) holder tale for de unge talenter.

- Vi kan aldrig give tak og hæder nok til alle dem, som hver dag tager sig af vores mest sårbare mennesker. De giver omsorg, pleje, smil, trøst, hjælp og meget andet til de mennesker, som har allermest brug for det. Og i det seneste års tid har de gjort det under nogle ekstremt svære forhold og i en situation, hvor det har været ekstra vigtigt, udtaler Astrid Kragh i pressemeddelelsen.

Det passer Rikke Bredahl Jørgensen ganske godt, at hun i stedet for turen til København kan fejre prisen med beboere og kollegaer på Bedsted Friplejehjem med en lille fest, hvor der skal grilles, og hvor kåringen vises på storskærm.

- Det giver god mening for mig at kunne fejre det sammen med mit arbejde, og så er det også lidt mere uformelt. Det er også en pris til alle andre her på plejehjemmet, siger Rikke Bredahl Jørgensen.