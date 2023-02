I dag skal Folketinget have en opsang fra de unge i Thisted

- Vi er så klar. Vi skal møde Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, der har 29 medlemmer hver, i Landstingssalen. Jeg får lov at fremlægge vores sag og har fået et kvarters taletid. Jeg har dog fået det råd kun at bruge halvdelen af tiden, så der bliver plads til spørgsmål fra politikerne.

Det siger Rasmus Søndergaard fra et tog på vej mod København. Han og fire andre unge er på vej til foretræde på Christiansborg. De repræsenterer det socialpædagogiske Skiftesporet, som sammen med fire andre tilbud i Thisted Kommune er udset til at lukke eller blive neddroslet til sommer som følge af besparelser på kommunens jobcenter.

I et skriftlig oplæg til politikerne peger de unge på, at kommunen har truffet en lukket beslutning uden at inddrage det lokale handicapråd. Og at Folketinget netop skulle have pointeret, at unge på uddannelseshjælp skal holdes fri af besparelser som følge af udgifter til Arne-pensionen. Thisted Kommune overholder ikke de retningslinjer, regeringen har lavet sit udspil på, hedder det.

Er det så egentlig ikke kommunen, I burde rette skytset mod?

- Vores kritik er både rettet mod kommunen og Folketinget. Det er lidt en børnehave, hvor regeringen siger, det er kommunen, og kommunen siger, det er regeringen. Men uanset, hvor ansvaret ligger, håber vi, at denne skodaftale bliver lavet om. Status skulle meget gerne blive, som det er nu, hvor unge, som har behov, får det tilbud, der er der i dag. Konsekvensen af det, der er lagt op til, er, at man kommer til tabe en del af ungdommen på gulvet, siger Rasmus Søndergaard inden mødet med politikerne går i gang klokken 13.