I og på fjorden i regn og blæst

VILSUND: Vejret var sådan, at det krævede den rette påklædning.

Men det afholdt hverken børn eller voksne fra gå i eller tage på fjorden, da Thy-Mors Fritidsfiskerforening søndag havde inviteret til fritidsfiskeraktiviteter på Sundby Havn lige neden for Østvilsund gamle færgekro.

I øvrigt er fritidsfiskeriet i fremgang, fortalte formand Karsten Willemann, Thisted:

- Vi har nu omkring 80 medlemmer, og efter at Thy og Mors er gået sammen, fordeler medlemmerne sig med omkring halvdelen i hver af de to kommuner, fortalte han.

Bruger garn og ruser

Og adspurgt fortalte han, at forskellen på en fritidsfisker og en lystfisker er redskaberne. En fritidsfisker bruger garn og ruser, mens en lystfisker bruger stang.

Der blev budt på røget laks, sej og makrel, og så kunne man i øvrigt grille sig en fiskeret eller få kogt en portion friskfangede muslinger, ligesom børnene kunne blive klogere på limfjordsfiskeriet ved at bruge net og vandkikkert eller tage med ud for at røgte garn.

Der var også mulighed for at være med til at sætte yngel ud. Det blev ikke som annonceret skrubber, fortalte Karsten Willemann. For de var døde søndag morgen. I stedet havde man så fået fat i noget åleyngel.

Naturens dag-arrangement

Blandt de børn, der var mødt frem med deres voksne, var seksårige Mathilde Astrup Sørensen fra Nykøbing og otteårige Ane Østergaard Lynge fra Skovsted.

De to piger undersøgte flittigt fjorden omkring badebroen med både net og vandkikkert.

Og de så slet ikke ud til at lade sig gå på af efterårskulden i blæst og regn. Det var ganske simpelt for interessant, hvad der foregik i vandet.

Arrangementet i Østvilsund indgik i det landsdækkende arrangement "Naturens dag", hvis formål er at påpege mangfoldigheden i den danske natur og de mange forskellige aktiviteter, den giver adgang til.

Thy-Mors Fritidsfiskerforening er medlem af Dansk Fritidsfiskerforbund, som blev stiftet for 40 år siden og har ca. 2000 medlemmer i 20 lokalforeninger.